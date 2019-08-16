"سباركيز" تطلق عروض "صيف 2019" في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "سباركيز" مدينة الألعاب الترفيهة التابعة لـ "مجموعة الحكير"، عن اطلاقها لعروض سحب صيف 2019 في جميع فروعها في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة "عمير بن يوسف وأولاده"، ونادي "بيرسنال 20 للياقة البدنية " وذلك ضمن الحملة التي بدأت مطلع أغسطس الجاري وستستمرحتى 26 سبتمبر2019 ، والسحب الكبير سيكون بتاريخ 28 سبتمبر 2019 في المشرف مول – أبو ظبي وبحضور ممثل رسمي لدائرة التنمية الاقتصادية بالإضافة إلى مشاهير من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.

ويسري العرض على فئتي بطاقات الألعاب الأولى بقيمة 375 درهم والثانية بقيمة 550 درهم، واللتين تمنح المتعامل الدخول بالسحب للفوز بسيارة "بيجو 208" موديل 2019 ،أو رحلة إلى إيطاليا لشخصين ،أوالفوز بالعديد من الجوائز الالكترونية.

وتمتلك "سباركيز" أكثر من 80 مدينة ألعاب في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى 10 فروع في الإمارات وفرع في مصر.

وقال جميل مالك المدير الإقليمي في الإمارات: "نحن سعداء بما توصلنا إليه من نجاح وتطوير لمشاريعنا في المنطقة، ونعمل بجد للتوسع والانتشار في منطقة الشرق الأوسط لما شهدناه من اقبال كبير. ونسعى لزيادة عدد الفروع و لتطوير خدماتنا لتلبية احتياجات السوق".