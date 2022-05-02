لوسيرن السويسرية.. تاريخ وطبيعة وثلوج على مدار العام

المصدر: دبي- الامارات اليوم

حظي الجناح السويسري في إكسبو 2020 دبي بشعبية كبيرة لدى الزوار، ويرجع ذلك إلى تصميمه الفريد من نوعه بشكل مكعب مع واجهة بلورية ذات مرآة عاكسة للعلم السويسري والسجادة الحمراء في منطقة الانتظار الجذابة؛ تجسيداً لفكرة تقديم "انعكاسات" لمعالم سويسرا الرئيسية التي تضم الثقافة، والطبيعة والابتكارات. كما ترمز السجادة الحمراء إلى كرم الضيافة الأصيلة في سويسرا ولوسيرن للزوار من جميع أنحاء العالم، وهي دعوة مفتوحة لزيارة هذا البلد السياحي بإمتياز في قلب القارة الأوروبية.



وتُعتبر سويسرا بمثابة "خزان المياه في أوروبا". نظراً لأنها موطن لما يقرب من 30 بحيرة كبيرة وأكثر من 20 نهرًا جليديًا كبيراً، والعديد من الأنهار الجارية. فالمناخ في سويسرا معتدل وصيفه أكثر برودة وانتعاشاً، حيث تصل درجات الحرارة إلى حوالي 25 درجة مئوية. كما تقدم منطقة لوسيرن وبحيرتها الواقعة في وسط البلاد، لزوارها جوهر سويسرا باختصار. وهذا مايشجع الزائر الخليجي لزيارة هذا البلد السياحي، خاصة في فصل الصيف.

وأعلنت مؤخراً الحكومة الاتحادية السويسرية خلال شهر فبراير الماضي 2022 أن السياح والزوار القادمين من الإمارات العربية المتحدة لم يعد مطلوباً منهم تقديم نموذج دخول أو شهادة لقاح أو نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا المستجد (بي سي آر).

أماكن لامحدودة

وقال ماتياس ألبريخت، مدير هيئة السياحة السويسرية في دول مجلس التعاون الخليجي:"يمكن لزوار الإمارات العربية المتحدة الآن الاستمتاع بأماكن الجذب اللامحدودة التي تقدمها سويسرا بما فيها المناظر الطبيعية والأنشطة في الهواء الطلق إلى المأكولات المحلية اللذيذة والتجارب الثقافية الغامرة بالتزامن مع تخفيف الإجراءات الاحترازية، حيث لن تكون هناك حاجة إلى ارتداء الكمامات وتقديم شهادات اختبار سلبية (بي سي آر) عند دخول المتاجر والمطاعم والأماكن الثقافية والأماكن العامة والأحداث والفعاليات الأخرى".

ثلوج حتى في الصيف

لوسيرن هي واحدة من أشهر مدن سويسرا. أكثر من أي مكان آخر في البلاد، فهي توفّر مزيجًا من التسوق والمطاعم لجميع الأذواق والفعاليات الثقافية والاستجمام الطبيعي وتجارب البحيرة. من ناحية أخرى، تشتهر قرية إنجيلبيرج الجبلية القريبة من لوسيرن بتجاربها الجبلية في الجليد الأبدي، حيث يمكن للزوار خوض تجربة الشتاء حتى في أيام الصيف.

إن لوسيرن و اينجلبيرج قريبتان من بعضهما البعض، ومع ذلك يمكن للزائر أن يتوقع العثور على عالمين مختلفين تماماَ خلال الوقت نفسه: فمن الممكن السباحة في بحيرة لوسيرن، وفي نفس اليوم تجربة الجليد الدائم في شكله الأصلي على تيتليس في إنجيلبيرج. إذ أنّ الرحلة إلى الجبل الجليدي هي تجربة ممتعة بحد ذاتها: وكذلك تيتليس روتير، أول تلفريك جوي في العالم بكابينة دوارة، ينقل الزوار عبر حواف الجرف الوعرة إلى القمة الجليدية على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر. كما تفتخر بوجود كهف جليدي، حيث يمكنك تجربة الانغماس مع الجليد الأبدي. مع اختتام مغامرات القمة بجرأة على جرف تيتليس بكامل الإثارة من خلال مسارات الثلوج أو حبل الانزلاق.

كيفية الوصول

يسهل الوصول إلى سويسرا من دول مجلس التعاون الخليجي. حيث تطير العديد من شركات الطيران إلى مطار زيوريخ عدة مرات في الأسبوع. وبمجرد وصولك للمطار، يمكنك التوجّه إلى لوسيرن بالسيارة المستأجرة أو القطار برحلة تستغرق ساعة واحدة، وإلى إنجيلبيرج الجبلية في حوالي ساعة ونصف تقريبًا. ولم يعد الزائر حالياً يحتاج إلى تقديم إثبات على التطعيم أو الشفاء أو اختبار كورونا السلبي.

السكن والإقامة

تتمتع مدينة لوسيرن بتاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في مجال السياحة. لذلك، ليس من المستغرب أن لوسيرن هي موطن لبعض من أجمل فنادق الزمن الجميل في سويسرا، فعلى سبيل المثال، يُنصح بفندق شفايزرهوف وفندق جراند ناشيونال. وبشكل عام، تقدم لوسيرن لضيوفها مجموعة واسعة من الفنادق في مختلف الفئات، بحيث يمكن لجميع الضيوف العثور على سكن مناسب وفقًا لميزانيتهم واحتياجاتهم.

مطاعم تناسب جميع الأذواق

تقدم لوسيرن العديد من المطاعم لجميع الأذواق. من الكلاسيكيات السويسرية مثل هاش براون بالزبدة أو فوندو الجبن، إلى المطبخ الإيطالي الشهير وفن الطهي من الدرجة الأولى، فمن المؤكد أنك ستجد كل شيء. كما يتم تقديم مأكولات الشرق الأقصى والأطباق النباتية الشهية التي تناسب جميع الأذواق.

شوكولاته وأجبان

ثلاثة من أشهر صادرات سويسرا وأكثرها شعبية هي الساعات والشوكولاتة والجبن. فعشّاق الدقة السويسرية سيحصلون على قيمة أموالهم في لوسيرن. حيث تقدم متاجر بوخرير أو كارتييه أو امباسي أو غوبيلين، أحدث الساعات من أفضل العلامات التجارية مثل رولكس أو آي دبليو سي أو أوديمار بيغييه، بالإضافة إلى قطع فريدة من المجوهرات والأحجار الكريمة الحصرية. يمكن أيضًا شراء مجموعة متنوعة من الهدايا التذكارية، مثل سكين الجيب السويسري الشهير من تصميم فيكتورينوكس أو أجراس البقر. وكذلك يختتم العرض بشوكولاتة ذائبة في الفم وجبنة سويسرية حارة.

"تشابيل" ونصب الأسد التذكاري

على طول نهر رويس تمتد بلدة لوسيرن القديمة بشوارعها الضيقة وساحاتها العديدة. يمكن رؤية معلم لوسيرن الشهير من بعيد: جسر تشابيل مع برجه المائي المثمن الأضلاع. كانت ذات يوم جزءًا من التحصينات التي تحمي المدينة من الأعداء الخارجيين، وهي الآن من بين أكثر فرص التصوير شعبية في سويسرا. ففي نزهة عبر البلدة القديمة التاريخية، يكتشف الضيوف لوحات الواجهة ويستمتعون بالانتعاش في إحدى الساحات المتناثرة. كذلك يقع نصب الأسد التذكاري، وهو أيضًا مكان شهير للغاية لالتقاط الصور بين الزوار، على مسافة قريبة من البلدة القديمة.