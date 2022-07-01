مواصفات إضافية في نيسان باترول 2022 في الذكرى الـ 70 للسيارة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة نيسان أنها احتفت بتاريخ سيارتها الباترول العريق في المنطقة بإطلاق طراز 2022 الحصري والخاص بالذكرى السنوية الـ70 على طرحه أول مرة في العالم، فيما كشفت عن الأسعار التي تبدأ من 199.900 ألف درهم إماراتي، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وتتوافر طرز الذكرى الـ70 لعام 2022 من باترول بمحركين، الأول V6 الأساسي سعة 4.0 لترات، وبقوة 275 حصاناً وعزم دوران يبلغ 394 نيوتن متر، والخيار الثاني هو محرك V8 الأكبر بسعة 5.6 لترات، والذي يولّد قوة مذهلة تبلغ 400 حصان وعزم دوران 560 نيوتن متر لتقديم أداء يتفوق على أصعب الظروف. يوفر نظام الحقن المباشر للمحرك V8 أداءً مميّزاً عند الانطلاق بأقصى قوة، وهو مزود بوضعية Eco المخصصة لتحسين كفاءة استهلاك الوقود. ويتصل كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي متقدم من سبع سرعات مع نظام تحكم متكيف بنقل الحركة يضمن نقلات سلسة، بينما يسمح للسائقين بالتبديل بين التروس يدوياً.

وقال المدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط، تييري صباغ: «تمكن طراز باترول على مدى عقود من بناء سمعته وتراثه الغني الراسخ كبطل الدروب، حيث بات يرتبط بشكل وثيق بتراث المنطقة ومجتمعاتها. ولذا فإننا نفخر بمسيرة باترول وتطوره المستمر الذي مكّنه من تلبية تطلعات عملائنا عبر الأجيال. واليوم نحتفل بهذه المسيرة بإحياء الذكرى السنوية الـ70 بإطلاق هذا الطراز التذكاري الخاص، والذي يجمع بين الفخامة والأداء المتفوق وتكنولوجيا الاتصال. وسيواصل تراث باترول الطويل في دفعنا نحو الأمام ونحن متحمسون للـ70 عاماً المقبلة مع كل شركائنا والعملاء في المنطقة».

ويتميز الطراز الجديد أيضاً بالاتصال المعزز ويضمّ لوحة تحكم مركزية جديدة أعيد تصميمها مع شاشة نظام معلومات ترفيهي قياس 12.3 بوصة توفر اتصالاً لاسلكياً معززاً بتطبيقي Apple CarPlay

وAndroid Auto. وتوفر مجموعة مكبرات الصوت الـ13 من Bose والموزعة داخل المقصورة.