6 نصائح للشباب لتجنّب الحوادث على الطرق السريعة

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أكّد خبراء في عالم السيارات، أن على السائقين اتباع ست نصائح لتجنب الوقوع في حوادث اصطدام على الطرق السريعة، والتي غالباً ما يعتبر التعرض لها من المخاطر الكبيرة على سلامة مستخدمي الطريق، وتتسبب سنوياً، في نسب مرتفعة من الوفيات في كل دول العالم، خصوصاً من شريحة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 18 و25 عاماً. وقال الخبراء إن «امتثال السائقين، خصوصاً الشبان منهم، لقواعد السلامة والأنظمة المرورية بجانب اتباعهم للنصائح الست، يجنبهم الوقوع في حوادث تصادم على الطرق السريعة، التي غالباً ما تكون خطرة، وتنعكس في نتائجها السلبية لأن تكون السبب الأول لوفيات الشباب حول العالم». «الإمارات اليوم» ترصد وبالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «رود أند سيفتي» الأميركي، النصائح الست التي تساعد السائقين: