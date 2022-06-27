6 مهارات تساعد في الكشف عن تعرض السيارة المستعملة لحادث قبل الشراء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينصح خبراء في عالم السيارات، المستهلكين الساعين إلى شراء سيارات مستعملة كبديل مناسب لتوفير المال مقارنة بشراء سيارات جديدة، إلى امتلاك ست مهارات تساعدهم في الكشف ما إذا كانت السيارة المستعملة المراد شراؤها قد تعرضت لحادث مروري وتم إصلاحها.

وأوضح الخبراء أن: «العديد ممن قاموا بشراء سيارات مستعملة، تعرضوا للخديعة من قبل التجار وأصحاب محال بيع السيارات، وأنها قد تعرضت لحادث سابق قبل أن يتم إصلاحها، خصوصاً ما إذا كانت عمليات الإصلاح بهدف إخفاء آثار الحادث ومن أجل رفع قيمة السيارة، ما قد يعرضها بعد إتمام عملية البيع لاحتمالية ظهور مشكلات تتطلب دفع مبالغ إضافية لإصلاحها».

وأضاف الخبراء: «الاتكال على حواس الإنسان سواء اللمس أو النظر من المهارات الست التي يمكن الاتكال عليها، في معرفة ما إذا كانت السيارة المراد شراؤها سبق لها أن تعرضت لحادث مروري».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «كار كيرز» الأميركي، المهارات الست التي يمكن الاتكال عليها في الكشف عما إذا كانت السيارة المستعملة المراد شراؤها قد تعرضت سابقاً لحادث مروري، وفقاً للآتي: غالباً ما تدل تشققات الزجاج الأمامي أو الخلفي إلى تعرض السيارة لحادث اصطدام قوي نجم عنه ظهور تلك التشققات، وعند ملاحظتها وحتى إن كانت صغيرة يجب السؤال عن سبب ظهورها.

تُعد المصابيح من الأجزاء السهل كسرها في حال تعرض السيارة لاصطدام أمامي، لذلك يتوجب عند التوجه إلى شراء سيارة مستعملة مقارنة المصابيح الأمامية والخلفية، ودرجة تفاوت نقاوة زجاجها.

ظهور أي التواء أو تشققات مبالغة بها في المصدين الأمامي والخلفي، يدل على تعرضهما لحالة تصادم، ما يستدعي إجراء فحص دقيق لبقية أجزاء الهيكل المرتبطة بها والتأكد من خلوها من تأثيرات تلك الاصطدامات.