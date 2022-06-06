5 أشياء خطيرة إذا تُركت في السيارة خلال الصيف.. «بعضها ينفجر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات، أن عادات سلبية يلجأ إليها العديد من قائدي السيارات تتسبب بإخلال في السلامة العامة، من ضمنها تعمد البعض منهم ترك أغراضه الشخصية داخل السيارة بهدف الوصول إليها عند الحاجة، ويتسبب ذلك بخطورة شديدة بسبب سهولة انفجارها واشتعالها مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف خصوصاً في المنطقة الخليجية.

وقال خبراء، إن «إهمال السائقين بترك أغراضهم الشخصية خصوصاً القابلة للانفجار أو الاشتعال، قد يلحق الضرر بالأملاك العامة، ليس على صعيد السيارة فحسب، ربما اشتعال حريق يمتد إلى السيارات والممتلكات المجاورة». وأوضح الخبراء أن «السائقين مطالبون بعدم ترك مستلزماتهم التي تحمل تحذيرات من المنشئ المصنع بأنها قابلة للاشتعال، إذ إن تركها داخل سيارة مغلقة، ومع ارتفاع درجة الحرارة والضغط العالي الذي يتسبب جراء ارتفاعها، يجعل العديد من هذه المستلزمات يتحول إلى قنابل موقوتة يمكن لها أن تنفجر بأية لحظة».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات أبرزها «موتور سايف» البريطاني، الأغراض والمستلزمات الشخصية الخمسة التي يتوجب على السائقين عدم تركها في سيارتهم خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة صيفاً.