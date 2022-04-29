أقوى 4 سيارات بمحركات اقتصادية من 4 أسطوانات في 2022

المصدر: جوني جبور ■ دبي

أكد خبراء في عالم السيارات أن التطور التقني الذي بلغته مصانع السيارات في العالم، سمح أخيراً بتوفير محركات صغيرة نسبياً، تتمتع بمعدلات أداء عالية وقوية، تم طرحها في العام الجاري 2022، بقائمة مطولة من الطرز، تبرز منها أربعة من أقوى طرز السيارات المزودة بمحركات اقتصادية رباعية الأسطوانات.

وقال الخبراء إن: «التطور التقني الكبير سمح بتوفير محركات مكونة من أربع أسطوانات، وبسعات لترية صغيرة، قادرة على توليد قوة أداء تضاهي تلك الموجودة في طرز رياضية تنبض بمحركات أكبر حجماً، سواء المكونة من ست أو ثماني أسطوانات، بالصورة ذاتها التي جاءت مع طرازي (مرسيدس AMG A45)، و(فورد فوكس RS) القادرين على توليد أرقام قوة وعزم عاليين، ومتزامنتين مع معدلات استهلاك وقود منخفضة للغاية».

«الإمارات اليوم» ترصد، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «موتو1» البريطانية، قائمة .

للإطلاع على أقوى أربع سيارات تم طرحها في 2022 مزودة بمحركات اقتصادية رباعية الأسطوانات، وفقاً لمواقع إلكترونية مختصة في عالم السيارات، أبرزها «موتو1» البريطانية، يرجى الضغط على هذا الرابط.