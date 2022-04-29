«كاديلاك» تقدّم نسخة الأداء المتفوق «V» من «إسكاليد» بقوة 680 حصاناً

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشفت شركة «كاديلاك»، للمرة الأولى، عن نسخة الأداء الرياضي «V» من سيارتها «إسكاليد» المنتمية إلى فئة الطرز الرياضية متعدد الأغراض الفاخرة وكبيرة الحجم، والمزودة بمحرك ثماني الأسطوانات بسعة 6.2 لترات، ينتج قوة 680 حصاناً.

وقالت الشركة الأميركية، إن «النسخة القوية الجديدة التي تحمل شعار (V-Series)، تعتمد على باقة من التجهيزات التي تتوافق مع الأداء الرياضي القوي، سواء على صعيد المحرك، أو مجموعة التعليق والمكابح والعناصر الإيروديناميكة الخارجية».

وتمثل «V-Series» ذروة أداء «كاديلاك» المستلهمة من عالم السباقات، بجانب التصميم الجريء والتقنيات المبتكرة، التي لطالما قدمتها الشركة الأميركية طوال العقدين الماضيين مع طرزها لفئة السيدان، قبل أن تتخذ «كاديلاك» أخيراً قرارها بأن يكون طراز عام 2023 من سيارتها «إسكاليد» أول مركبة رياضية متعددة الأغراض بتاريخ الشركة مزودة تحمل شعار سلسلة «V». وأظهرت الصور الأولية أن السيارة ستأتي مزودة بشبك أمامي كبير، ولمسات سوداء اللون، إضافة إلى مصد أمامي رياضي، مع مدخل هواء بارز محاط بمأخذ مثبت يشبه الموجود في طرز السيدان «CT4-V» و«CT5-V Blackwings»، على أن تزدان الخطوط التصميمية الجانبية بعجلات كبيرة الحجم وخفيفة الوزن، مدعومة بنظام مكابح عالي الأداء، وملاقط مكابح حمراء اللون.

وأشارت «كاديلاك» إلى موعد طرح سيارتها الجديدة «إسكاليد-V»، البالغ طولها 5.80 أمتار، ووزنها 2.6 طن، وذلك خلال فصل الخريف المقبل، إلا أنها لم تفصح على قائمة الأسعار.