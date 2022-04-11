6 نصائح ترفع قيمة السيارة المستعملة عند إعادة بيعها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يؤكّد خبراء في عالم السيارات، افتقاد الكثير من مُلّاك السيارات، لست نصائح مهمة، يمكن من خلالها رفع قيمة سياراتهم المستعملة قبل إعادة بيعها.

وقال الخبراء: «إن افتقار المُلّاك لمثل تلك النصائح، وعدم إلمامهم باتباع ست خطوات مهمة قبل إعادة بيع السيارة، لا يعود عليها بسعر عادل، ويسهم في خفض قيمة السيارة المراد بيعها».

وأوضح الخبراء أن «أتباع المُلّاك لخطوات بسيطة، مثل تلميع السيارة والمصابيح، وإصلاح الأعطال الموجودة، يجذب المشترين من جهة، ويمكنهم من الحصول على أعلى سعر لسياراتهم».

«الإمارات اليوم» ترصد وفقاً لمواقع إلكترونية مختصّة في عالم السيارات، أبرزها «كارز كير» الأميركي، النصائح الست التي يمكن للمُلّاك اتباعها وتعود عليهم بالفائدة في رفع قيمة سياراتهم قبل إعادة البيع.

1- اختيار الوقت المناسب للبيع، سواء تجنب كساد السوق، أو بيع السيارة في أول ست سنوات من عمرها، يجنب المُلّاك خسارة أكثر من 50% من قيمة السيارة.

2- التأكّد من عمل جميع الإصلاحات، خصوصاً البسيطة منها، وتحديد السيارة قبل عرضها للبيع، إذ إن بقاء الأعطال يقلل من سعر السيارة بصورة كبيرة.

3- تنظيف السيارة وإعادة لمعان طلائها من أبرز العوامل الجاذبة للعميل، ويمكن اتباع مثل هذه الخطوات البسيطة في منح السيارة القيمة السعرية التي تستحقها.

4- تغيير الإطارات المتهالكة، والحرص على تنظيف وتلميع العجلات من الشوائب، يعكس مدى اهتمام المالك بسيارته، ويرفع من القيمة السعرية للسيارة.

5- غسل وتنظيف المحرك وإزالة الزيوت العالقة والأوساخ، من الأمور المهمة التي ترفع من قيمة السيارة، وتسلط الضوء على الحالة الجيدة للمحرك.

6- تتسبب الروائح الكريهة، خصوصاً الناجمة عن السجائر، في خفض قيمة السيارة، ويفضل قبل عرضها استبدال فلتر الهواء، ووضع معطر داخل المقصورة.