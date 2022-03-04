«آر إم إل» تطلق سيارة بسعر 6.6 ملايين درهم يعود تصميمها إلى عام 1959

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت شركة «آر إم إل» أيقونتها السيارة الرياضية «Short Wheelbase» في الأسواق العالمية، بسعر يبدأ من 1.62 مليون يورو (6.64 ملايين درهم)، على أن يقتصر إنتاجها على 30 نسخة فقط.

وقالت الشركة البريطانية في بيان، إن: «السيارة (Short Wheelbase) الجديدة، تمتاز بتصميم كلاسيكي مستوحى من طراز فيراري الشهيرGT) SWB 250) الخاص بالعام 1959».

وأوضحت الشركة: «تمتاز السيارة بتصميم كلاسيكي في شكل شبكة المبرد، وترتيب الأضواء الثلاثية على كلا الجانبين، بالإضافة إلى قبة التهوية على غطاء حيز المحرك، مع الاستغناء عن مفهوم المصدين الأمامي والخلفي، والاعتماد على مصابيح مستقيمة في الواجهة الخلفية، التي تزدان أيضاً بمخرجي العادم المزدوجين».

وتعتمد السيارة على هيكل مصنع من ألياف الكربون، بما يكسبها وزناً جافاً (وزن السيارة دون سوائل) منخفضاً نسبياً، يبلغ 1470 كيلوغراماً.

وتأتي (Short Wheelbase) بطول إجمالي يبلغ 4.25 أمتار، بينما يبلغ عرضها 1.95 متر، وتزدان مقصورتها المصنعة يدوياً، بمكونات خالية من البلاستيك، ومصنعة من مزيجٍ من سبائك الألمنيوم والزجاج، وكسوة من جلد «ألكانتارا» الفاخر، كما زودت المقصورة بمقاعد قابلة للتعديل الكهربائي، ومكيف هواء، وشاشة لمسية قياس سبع بوصات، مع نظام للملاحة وراديو رقمي.