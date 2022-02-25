طرح لكزس «600 LX» في أسواق الدولة.. و4 تغييرات جذرية

المصدر: جوني جبور ■ دبي

سجلت أسواق الدولة، أخيراً، وصول سيارة الجيل الرابع من «لكزس 600 LX» طراز عام 2022، حصل على جملة واسعة من التحسينات، تبرز مع أربعة من التغييرات الجذرية مقارنة بالجيل السابق، مع إضافة فئتين جديدتين للمرة الأولى بمقصورة تقتصر على أربعة مقاعد.

كما تخلت «لكزس» في طراز 2022 عن محركات الأسطوانات الثماني، لصالح تزويد السيارة بمحركات الأسطوانات الست المعززة بشاحن تيربو مزدوج ينتج استطاعة ميكانيكية أقوى من سابقه مع خفض ملحوظ في معدلات استهلاك الوقود.

كما طالت التغييرات ناقل الحركة، بعد أن زودت السيارة الجديدة بعلبة تروس مكونة من 10 سرعات، بدلاً من الجيل السابق (8 سرعات)، وحصلت المقصورة على نظام معلومات وترفيه من «لكزس» مع شاشتين تعملان باللمس، الأولى مقاس 12.3 بوصة مثبتة أعلى لوح القيادة، فيما جاءت الثانية ضمن الحيز الوسطي للوح القيادة من قياس سبع بوصات.

وجاءت «لكزس LX» بفئاتها الأربع بنطاق سعري يراوح بين 495 ألف درهم مع الفئة الأدنى (LX 600 Prestige)، وصولاً إلى 650 ألف درهم في الفئة الأعلى (LX 600 VIP Launch Edition).

للإطلاع على التغييرات الأربعة الجذرية التي حصلت عليها «لكزس LX» في طراز 2022 مقارنة بالجيل السابق، يرجى الضغط على هذا الرابط.