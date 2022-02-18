سيارة بـ 6.7 ملايين درهم.. قوتها تقتصر على 606 أحصنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف المهندس البريطاني، غوردن موراي، عن أحدث ابتكاراته في عالم السيارات السوبر رياضية الخارقة خفيفة الوزن، التي يمكن قيادتها على الطرق العامة، مع طراز «T.33» المحدود الإصدار، ويقتصر إنتاجه على 100 نسخة فقط، بسعر يبلغ 1.37 مليون جنيه إسترليني، ما يعادل 6.7 ملايين درهم.

وجاء طراز «T.33» استكمالاً لطرز عدة قدمها غوردن، أحد أساطير الهندسة البريطانية في عالم السيارات، الذي سطع نجمه في سبعينات القرن الماضي، بالعمل على سيارات فريق «برابهام» في سباقات «الفورمولا1»، وتقديمه لابتكار فريد مع مروحة بين العجلات الخلفية، بما يسهم في منح السيارات مزيداً من عوامل الثبات والانسيابية، كما وضع لمساته على هندسة طراز «ماكلارين F1» السوبر رياضي الأسطوري.

ويؤكد غوردن في البيان الصادر عن شركة «غوردن موراي أوتوموتيف» أن «T.33» هي من أفضل السيارات السوبر رياضية التي يمكن قيادتها على الطرق العامة، رغم تمتعها بوزن إجمالي منخفض يقتصر على 1100 كيلوغرام، بفضل استخدام مكونات هيكل وتصاميم مشتقة من حلبات السباقات.

وزوّدت السيارة بمحرك مطوّر من محركات «كوزوورث» البريطانية الشهيرة، مكوناً من 12 أسطوانة، قادرة على إنتاج قوة 606 أحصنة، و451 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع إمكانية وصول سرعة دوران المحرك إلى 11000 دورة في الدقيقة، على أن يتصل المحرك إلى خيارين من نواقل الحركة سداسية السرعات، بين اليدوي والأوتوماتيكي.