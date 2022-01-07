أبرز 10 مواصفات تدعم الجيل السابع من سيارة «نيسان Z» الجديدة

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

كشفت شركة نيسان موتورز، أخيراً، عن أبرز المواصفات التي تميز طراز سيارة نيسان Z الجديدة كلياً، التي تم دعم الجيل السابع منها بعدد من الخصائص المتعلقة بالتصميم مستوحاة من طرز سابقة للسيارة اليابانية، منذ تاريخ إطلاقها قبل 50 عاماً.

وأعلنت «نيسان» أن السيارة الجديدة تأتي بمواصفات تقنية وتصميمية مميزة تجمع عدداً من أبرز سمات طرز سابقة مع تطويرها ودمجها بالسيارة الرياضية الجديدة كلياً، التي تقسم بين مواصفات للمقصورة الخارجية أو الداخلية للسيارة، ومن أبرز مواصفات السيارة الجديدة:

1- التصميم الجانبي والهيكل يعتبران العنصر الأشهر في سيارة نيسان الرياضية، حيث تمتاز Z الجديدة بالشكل المألوف للجيل الأول، ويكون الجزء الخلفي أقل ارتفاعاً من المقدمة.

2- استوحي الزجاج الجانبي الخلفي المثلث مباشرةً من الجيل الأول من Z. وقد تم استخدام هذا الشكل أيضاً في 370Z.

3- غطاء المحرك ويُعرف باسم Z Bulge واعتُمد فيه النهج ذاته في نيسان Z الأصلية، حيث يتصف بتموجاته الحادة التي تُبرز المقدمة الطويلة.

4- الشبك الأمامي يسمح بتدفق الهواء الوافر الذي يغذي محرك التوربو الثنائي المكوّن من ست أسطوانات، وهو يشبه شكل شبك Z الأصلية و350Z.

5- المصابيح الأمامية والخلفية، تم تصميمها بالارتكاز على الجيل الأول، وتتكوّن من جزأين مضيئين بتقنية LED على شكل هلال، فيما استوحيت المصابيح الخلفية بشكل مباشر من نيسان 300ZX (Z32).

6- الجناح والزجاج الخلفي يتميزان بعمليتهما، فتظهر على الجزء السفلي من الزجاج الخلفي عبارة خفية هي: منذ عام 1969، في إشارة إلى تراث السيارة التي أطلقت في العام ذاته لأول مرة.

7- ناقل الحركة الأوتوماتيكي الجديد من 9 سرعات مع نظام تحكم بالانطلاق، كما يحمل شعار Z خفياً على جانب علبة ناقل الحركة، ويمكن رؤيته من أسفل السيارة.

8- لوحة العدادات وأدوات القياس استوحي من التصميم الأفقي البسيط والعملي الذي ميّز لوحة Z الأصلية مع لوحة مركزية محددة ومتوافرة في كل طرز Z وترمز إلى تصميم السيارة الرياضية (التي تمتاز بدفع خلفي ومحرك أمامي).

9- فتحات التهوية المركزية تتخذ زاوية مائلة بالاتجاه المعاكس للجزء السفلي من لوحة العدادات، وهي تقنية تم استخدامها أيضاً في الجيل الأول من Z. ويقلل هذا النهج من الضوضاء المرئية التي يتعرض لها السائق.

10- تتميز Z الجديدة بأضواء تغيير مستويات السرعة كالتي تتوافر في سيارات السباق، وتُعلم السائق بدقة متى يجب أن يزيد سرعته، ويشير الخط الأحمر في مقياس سرعة الدوران مباشرةً إلى الأعلى، ما يسهل الرؤية للمؤشر عندما تقترب من هذه العلامة.