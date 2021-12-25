محركات.. «بورشه» تبيع أكثر من 5000 سيارة في أسواق المنطقة خلال 9 أشهر

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

أفاد الرئيس التنفيذي لشركة «بورشه» الشرق الأوسط وإفريقيا للسيارات، الدكتور مانفرد بروينل، بأن مبيعات سيارات «بروشه» في أسواق المنطقة سجلت أخيراً معدلات نمو وتعافٍ من تأثيرات جائحة «كورونا»، وفقاً للبيانات المرصودة أخيراً للمبيعات، لافتاً إلى أنه على الرغم من التحديات التي شهدتها الأسواق والعالم خلال العام الماضي، إلا أن العام الجاري شهد مؤشرات إيجابية من المتوقع استمرارها للعام المقبل.

وأشار لـ«الإمارات اليوم» إلى أنه «وفقاً للبيانات السوقية للمبيعات على مدى الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، سلمنا أكثر من 5300 سيارة جديدة للعملاء بزيادة قدرها 10% مقارنة بالعام السابق. كما شهدنا طلباً متزايداً على سياراتنا، حيث ازدادت الطلبات بنسبة 40% مقارنة بالعام السابق، وازداد عدد السيارات التي تم طلبها بمقدار الضعف على مدار الأشهر الـ12 الماضية».

وأضاف أنه «في عام 2021، حققت أعمالنا أفضل نتائج في النصف الأول مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، بزيادة قدرها 46%، حيث تلقينا أكبر عدد من طلبات الشراء في النصف الأول من العام، مقارنة بالأعوام الخمسة الماضية، وأكبر مجموعة من طلبات الشراء في الأعوام الستة الماضية».

وأوضح أنه «وفقاً لمؤشرات المبيعات في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري، فقد شهدت إقبالاً كبيراً على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، إذ حققت سيارة (ماكان) أكبر مبيعات للشركة، حيث بلغت نسبة مبيعاتها 35% من إجمالي مبيعات الشركة، وجاءت سيارة (كاين) في المرتبة الثانية بنسبة مبيعات وصلت إلى 33%. كما شهدنا طلباً كبيراً على السيارات الرياضية ذات البابين، حيث وصلت نسبة مبيعات سيارتي 911 و718 إلى سيارة من بين كل خمس سيارات مبيعة، أي ما يعادل 20% من مبيعات السيارات ذات البابين.