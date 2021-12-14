الفطيم تويوتا تطلق سيارة "ريز" .. عائلية بقوة 87 حصانا وبسعر 57 ألف درهم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت شركة الفطيم تويوتا عن إطلاق مركبتها الجديدة "ريز" في أسواق الشرق الأوسط، وتتّسم بمواصفات عملية، ومستويات استثنائية من الاقتصاد في استهلاك الوقود، وبسعر يبدأ من 57,500 درهم.

يبلغ طول المركبة حوالي أربعة أمتار، ما يجعلها عائلية ومثالية للرحلات الترفيهية في عطلة نهاية الأسبوع، وكذلك للاستخدام اليومي.

وقال العضو المنتدب لـشركة الفطيم تويوتا آندي بارات: "تُمثِّل هذه المركبة نوعاً جديداً في الفئة المدمجة للمركبات الرياضية متعددة الاستخدامات. ونحن على ثقة أنَّ عملاءنا سيستمتعون بوقتهم داخل مقصورتها الرحبة، سواءً أثناء تنقلاتهم اليومية أو خلال رحلاتهم الترفيهية في عطلات نهاية الأسبوع".

تأتي مركبة تويوتا "ريز" بخيارين من المحركات؛ الأول ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مزود بشاحن توربيني يقدم تسارعاً سلساً واستجابة سريعة ويُولِّد قوة 97 حصاناً و140 نيوتن-متر لعزم الدوران، والثاني محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.2 لتر يمنح توازناً مثالياً بين القوة والكفاءة في استهلاك الوقود ويُولِّد قوة 87 حصاناً و113 نيوتن متر لعزم الدوران. يأتي كلا المحركين مقترنَيْن بناقل الحركة المتغير المستمر CVT، والذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات، ويوفر تسارعاً قوياً وسلساً منذ بدء تشغيل المركبة وعند الانطلاق بسرعات منخفضة.

ويسهم كلٌّ من هيكل المركبة عالي الصلابة ونظام تعليقها المطورَيْن حديثاً في تحقيق مستويات فائقة من التحكم والثبات والراحة في القيادة. كما تتميز المركبة بقدرتها العالية على المناورة من خلال نصف قطر دوران يبلغ 4.9 متر.

وتضم المقصورة الداخلية شاشة الوسائط المتعددة مقاس 8 بوصات التي تأتي مدمجة مع نظام "أبل كاربلاي" Apple CarPlay و"أندرويد أوتو" Android Auto، ومنفذ "يو أس بي" على الوحدة الرئيسية التي تسمح للركاب بتوصيل أجهزة الوسائط الخارجية، ونظام صوتي بأربع مكبرات، فضلاً عن نظام تكييف هواء قوي، ومقاعد خلفية 60/40 قابلة للطي. إلى جانب ذلك، يحظى الأهالي بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام تويوتا للأمان "أيزوفيكس" ISOFIX، والذي يربط مقاعد الأطفال بإحكامٍ.

وتأتي المركبة أيضاً بخيارَين من العجلات ذات السبائك المعدنية، إما بمقاس 16 أو 17 بوصة بتصميمين مميزين، بينما تتميز عجلات الـ 17 بوصة بلون أسود خاص مصقول يضفي مظهراً أكثر أناقة.