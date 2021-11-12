«مانسوري» تضع بصمتها الخاصة على أستون مارتن DBX

المصدر: برلين -د ب أ

أجرت شركة مانسوري تعديلات شاملة على السيارة أستون مارتن DBX، التي تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV، لرفع معدلات أدائها من ناحية وزيادة ملامحها جاذبية من ناحية أخرى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك التربو مزدوج V8، أسفرت عن زيادة قوته من 550 إلى 800 حصان، وكذلك زيادة عزم الدوران الأقصى من 700 إلى 1000 نيوتن متر.

وبفضل هذه الزيادة تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 8ر3 ثانية، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 325 كلم/س.

وتتميز النسخة المعدلة من الناحية التصميمية من خلال المئزر الجديد، مع شفة أمامية من ألياف الكربون.

وتشكل ألياف الكربون أيضا المادة المصنوع منها غطاء حيز المحرك، والجناح الخلفي الضخم، كما يزين سقف السيارة اسبويلر، ويهيمن على المظهر الخلفي المئزر المصنوع من ألياف الكربون، ومخارج مجموعة العادم الرياضية، فضلا عن الناشر المصنوع من ألياف الكربون.

وتزدان المقصورة الداخلية بالسجاد الخاص، والمقود الرياضي، وظهور خاص للون الأخضر الليموني، وأسطح ألياف الكربون الشفاف، والتجهيزات الجلدية الفاخرة.