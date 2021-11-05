نصائح.. ألوان الزيوت المتسربة تقود إلى مكان الأعطال في السيارة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد خبراء في عالم السيارات أن تسرب الزيوت والسوائل أسفل السيارة من الأمور الشائعة التي يلاحظها قائدو السيارات قبل الانطلاق بمركباتهم، وأن تبايناً لونياً من خمس درجات مختلفة يساعد في الكشف عن مكان العطل في السيارة، ووجود مشكلة في أحد الأجزاء الحيوية فيها.

وينصح الخبراء بعدم تجاهل ظهور أي تسرب للزيوت أسفل السيارة، وتوجّه ملاك السيارات بالسرعة الممكنة إلى إصلاحها، لما تمثله هذه السوائل من مكونات أساسية في منظومة الحركة كلها.

«الإمارات اليوم» ترصد، بالاستناد إلى مواقع إلكترونية مختصة بعالم السيارات، من أبرزها «موتور أوكتان» الأميركي، الاختلاف اللوني لخمسة زيوت مختلفة في السيارة، يقود في حال تسرب أي منها إلى مكان العطل في السيارة.

1- يعد زيت المحرك أبرز الزيوت التي قد تتسرب من السيارة، ويشتهر باللون المائل للبني، ويجب عند ملاحظته صيانة السيارة على الفور لخطورة نقصانه على المحرك.

2- يمتلك زيت ناقل الحركة لوناً أحمر يتدرج بين الخفيف والداكن، وفقاً لمدة استخدامه، كما أنه سميك، وينصح الخبراء عند ملاحظة تسربه بعدم قيادة السيارة والتوجه مباشرة لإصلاحها.

3- تتفاوت الأنماط اللونية لسائل التبريد الموجود في المشع أو «الرديتير»، بين الأخضر والبرتقالي والوردي، وهو سائل لزج يساعد في الحفاظ على ثبات حرارة المحرك.

4- زيت المكابح متوسط اللزوجة، وبلون مائل للاصفرار أو البني، وتسربه يعد الأخطر على السلامة العامة، ويفضل عند ملاحظته الاتصال بإحدى شاحنات نقل السيارات، والتوجه إلى أقرب ورشة إصلاح.