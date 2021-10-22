«انفينيتي Q50» تدخل إضافات ومزايا جديدة على تصميمات 2022

المصدر: دبي -د ب أ

كشفت شركة إنفينيتي عن إضافات جديدة على تصميمات سيارتها من نموذج السيدان Q50 لطراز عام 2022، إلى جانب طرح فئة SPORT Black Edition خصيصا في أسواق الشرق الأوسط.

وتحافظ إنفينيتي Q50 طراز عام 2022 على مزاياها الفريدة والحائزة على جوائز؛ حيث تجمع بين المظهر الرياضي والعصري والتصميم الداخلي المترابط والمريح. وتتوفر سيارة Q50 ضمن أربع فئات مزودة بتقنيات حديثة، هي LUXE وSENSORY وSPORT Black Edition وRED SPORT، كما تضمّ جميع سيارات إنفينيتي Q50 طراز عام 2022 نظام «أبل كار بلاي» اللاسلكي.

شاشات عرض عالية الدقة

وتأتي سيارة Q50 بشاشات عرض مزدوجة عالية الدقة ومجهزة بنظام متوافق مع الهواتف الذكية وخدمات إنفينيتي InTouchTM، إلى جانب نظام Bose الصوتي عالي الأداء المكوّن من 16 مكبرا للصوت والمزود بتقنية سنتربوينت، لتوفير تجربة صوتية غنية ومتوازنة وعالية الدقة تشمل جميع أنحاء المقصورة.

كما يتوفر في جميع الفئات نظاما ™Android Auto وApple CarPlay المدعومان بمنفذي USB في المقدمة من النوعين A وC.

مقاعد مكسوّة بالجلد

ويتميز التصميم الداخلي لطراز عام 2022 من نموذج Q50 بمقاعد مكسوّة بالجلد متوفرة بلوني جرافيت وستون جراي الرماديين، في حين تضمّ سيارات فئة RED SPORT مقاعد ناعمة مكسوة بالجلد بلون جاليري وايت الأبيض أو جرافيت الرمادي مع درزات باللون الأحمر. وتتمتع السيارة بمقصورة رحبة توفر مساحة واسعة للرأس في الأمام والخلف، إضافة إلى مساحة وفيرة للركبتين في المقاعد الخلفية بفضل التصميم المبتكر والرفيع للمقاعد الأمامية والقابلة للتعديل، كما تتميز المقاعد بنظام دعم مُبتكر وفريد من إنفينيتي يحاكي ظروف انعدام الجاذبية، وهو مصمم بعناية لتوفير مستوى ثابت من الدعم لتخفيف الضغط على عضلات الظهر العلوية والسفلية.

فئة LUXE

وزُودت فئة LUXE من الطراز الجديد بعجلات مصنوعة من الألومنيوم قياس 18 بوصة، إضافة إلى مقاعد مكسوة بالجلد وميزة التوافق مع نظام Apple CarPlay اللاسلكي، والمزيد من المزايا، بينما تنفرد فئة SENSORY بنظام ملاحة مدمج وإضاءة محيطية، إلى جانب نظام الإنارة الأمامية المتكيّفة ونظام Bose الصوتي عالي الأداء.

فئة SPORT Black Edition

فيما تتميز فئة SPORT Black Edition، التي حلت محل فئة SPORT، بلمسات من الكروم الداكن والأسود في المقدمة الأمامية وأغطية المرايا الجانبية وإطار الأبواب الخلفية، إضافة إلى العجلات المصنوعة من الألومنيوم قياس 19 بوصة والعديد من التفاصيل المميزة في المقصورة الداخلية.

فئة RED SPORT 400

وتأتي فئة RED SPORT 400 في الصدارة على صعيد الأداء، مع لمسات خارجية فريدة من الأسود والألوان الداكنة، وعجلات قياس 19 بوصة، إضافة إلى دواسات من الألومنيوم ومحرك عالي الأداء بست أسطوانات وقوة 400 حصان، وأسطح داخلية ناعمة مكسوة بالجلد ونظام تعليق ديناميكي رقمي يعمل باستمرار على تعديل صمامات التخميد ضمن نطاق واسع من مستويات قوى التخميد للتحكم بحركة السيارة عند الانعطاف.

محرك سداسي الأسطوانات

وتم تجهيز جميع سيارات السيدان Q50 طراز عام 2022 بمحرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر ومزود بشاحن توربيني مزدوج ونظام نقل حركة أوتوماتيكي متطور من 7 سرعات مع وضعية نقل حركة يدوية ونظام تحسين الانتقال إلى سرعات أدنى، ما يؤمن سهولة كبيرة في القيادة بكفاءة عالية وأداء متميز.

ويضمّ الطراز الجديد مجموعة كبيرة من ميزات السلامة، تشمل نظام التنبيه من الاصطدام الأمامي ونظام التوجيه المباشر المتكيّف، إلى جانب نظام التدخل لمنع التصادم الخلفي ونظام شاشة الرؤية الشاملة Around View، إضافة إلى نظام دعم المكابح الذكي والموثوق من إنفينيتي، ونظام التنبيه والمنع من الخروج عن المسار ونظام التنبيه للنقاط العمياء والتدخل الوقائي وغيرها الكثير.

وستتوفر نسخة عام 2022 من سيارة إنفينيتي Q50 لدى الوكلاء في أسواق الشرق الأوسط بنهاية عام 2021