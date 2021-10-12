رينو تطلق موديلا خاصا من سيارتها Twingo الصغيرة

المصدر: باريس -د ب أ

أطلقت شركة رينو الموديل الخاص Urban Night من سيارتها Twingo، المصنفة ضمن فئة السيارات الصغيرة بمحرك بنزين أو محرك كهربائي خالص.

وأوضحت الشركة الفرنسية أن الموديل الخاص الجديد يتمتع بمظهر حصري وتجهيزات إضافية، وتعتمد السيارة الصغيرة الجديدة على خط التجهيزات Intens، والذي يشتمل على خدمات الشاشة اللمسية Navi Easy Link قياس 7 بوصة مع تقنيات الاتصال بشبكة الانترنت ونقطة الوصول إلى الإنترنت عبر شبكة الواي فاي ونظام دمج الهواتف الذكية.

وتزخر سيارة رينو الجديدة بالعديد من الأنظمة المساعدة مثل كاميرا الرجوع للخلف ومستشعرات بالموجات فوق الصوتية ونظام تدفئة المقاعد الأمامية ونظام الشحن اللاسلكي، كما تتمتع المقاعد بتصميم حصري جذاب مع العديد من الديكورات وشعارات باسم النسخة الخاصة.

ويمتاز المظهر الخارجي للسيارة الجديدة من خلال شعار Urban Night على السقف وعلى الباب الخلفي جهة السائق، وتتوفر السيارة باللون الأساسي الأبيض Pyrénées أو الألوان الاختيارية الرمادي Lunaire أو الأبيض Quartz أو الأسود Black-Pearl، كما يمكن إضفاء لمسة خاصة لمن يحبون التفرد.