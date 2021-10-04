نيسان «صني 2021».. حداثة تعزز من شعبية السيارة في المنطقة

المصدر: فراس النعسان - دبي

أطلقت «نيسان» سيارتها الشعبية «صني» في نسختها لعام 2021 بثلاثة تحديثات جديدة، شملت الهيكل الخارجي، والمقصورة الداخلية التي باتت تحاكي الفئات الأعلى، ما يعطي هذه المركبة ذات الاستهلاك المنخفض للوقود، التي بدأ إنتاجها عام 1966، بُعداً جديداً لدى محبيها، وهي متوافرة حالياً في السوق الإماراتية.

وتم إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للسلامة والأمان، وتركيب شبك V-motion البارز في المقدمة، والمصابيح الأمامية والخلفية السهمية الشكل.

وفي المقصورة الداخلية، تم ضمّ عناصر متوافرة في طرازَي «ماكسيما» و«ألتيما»، وشاشة ملونة قياس سبع بوصة تعمل باللمس (من النوع المقاوم)، إضافة إلى البلوتوث، ونظام الهاتف العامل من دون استخدام اليدين، والبثّ الصوتي عبر البلوتوث.

وتتوافر فئات «صني» جميعها بمحرّك من أربع أسطوانات سعته 1.6 لتر، يولّد 118 حصاناً، وعزم دوران يبلغ 149 نيوتن/‏متر، بزيادة تبلغ على التوالي 12 و7%.

وفي فئة SL هنالك سمة قياسية مع نظام الفرملة الأوتوماتيكية الطارئة الحديث، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام التحذير في المناطق العمياء، ونظام التنبيه عند الرجوع للخلف.