نصائح.. خطوات تكشف كفاءة محرك السيارة المستعملة قبل شرائها

المصدر: جوني جبور ■دبي

تلجأ شريحة واسعة من المستهلكين، في عمليات البحث عن اقتناء سيارة تتناسب مع إمكاناتهم المادية، إلى أسواق المستعمل، في خطوة لا تخلو من المخاطر، التي قد تنجم جراء جهل المشتري للخبرات اللازمة للكشف عن جودة السيارة، وكفاءة المحرك على وجه التحديد، لتقدم مواقع عالمية مختصة في عالم السيارات، ومن أبرزها «درايف سيف» البريطاني، أربع مهارات تساعد الراغبين في شراء سيارة مستعملة في الكشف عن مدى كفاءة المحرك من عدمه قبل إتمام صفقة الشراء، وذلك وفقاً للتالي:

1- الاتكال على حاسة اللمس تساعد في الكشف عن وجود أي تسرب للزيوت، سواء أعلى أو أسفل المحرك، خصوصاً أن وجود تسرب للزيوت دلالة على تقادم المحرك وتهالكه، ما يجعل صفقة الشراء غير مجدية.

2- الإنصات الجيد لصوت المحرك عند بدء التشغيل، إذ إن صدور أصوات غريبة مثل «الطقطقة»، يدل على وجود مشكلات في آلية عمل الصمامات الخاصة بالمحرك.

3- ملاحظة وجود اهتزازات في عمود ناقل الحركة، وصدور أصوات أعلى من المعدل الطبيعي للمحرك، دلالة على وجود مشكلات في أجزاء عدة من المحرك، قد تتطلب كلفاً مالية باهظة لإصلاحها.

4- الضغط على دواسة الوقود مرات متسارعة عدة، مع مراقبة لون ورائحة العادم، وفي حال صدور غازات بلون أسود أو أبيض يدل على مشكلات خطيرة في المحرك.