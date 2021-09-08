نيسان من العربية للسيارات تطلق عروض خاصة ببداية العام الدراسي

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبدالواحد الرستماني والوكيل الحصري لسيارات نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن اطلاق عروض خاصة مرتبطة ببداية العام الدراسي الجديد من خلال حملة ترويجية بعنوان "أحلى العروض لأروع البدايات"، وتغطي التشكيلة الكاملة من سياراتها.

وقالت الشركة في بيان لها انه "يمكن للراغبين بشراء سيارات سيدان أو كروس أوفر الحصول على ضمان مجاني لمدة 5 سنوات على كافة موديلات 2021 من صني وألتيما وماكسيما وKICKS، أما الذين يسعون إلى الترقية للمستوى التالي من سيارات الدفع الرباعي 2021، فسيحصلون أيضاً على الضمان لخمس 5 سنوات، والخدمة المجانية لسنتين/ 40,000 كيلومتر "إكس تريل و إكس تيرا"، وحتى 5 سنوات/ 100,000 كيلومتر (باترول سفاري)، وحتى 5 سنوات/ 80,000 كيلومتر (باترول Y62)".

واضافت "ستأتي جميع سيارات نيسان 2021 التي يتم شراؤها من العربية للسيارات مع تذكرة موسمية عائلية مجانية لزيارة معرض "إكسبو 2020 دبي" الذي سيفتح أبوابه في الأول من أكتوبر المقبل".