طرح "نيسان ألتيما 2021" بتقنية "برو بايلوت" بسعر يبدأ من 125 الف درهم

المصدر: دبي-الامارات اليوم.



أعلنت العربية للسيارات، شركة السيارات الرئيسية في مجموعة عبد الواحد الرستماني، والوكيل الحصري لعلامة نيسان في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن طرح "نيسان ألتيما 2021" بتكنولوجيا "برو بايلوت" ProPILOT في السوق المحلي.

وتتوفر "نيسان ألتيما 2021من الفئة (SL) المزودة بتقنية "برو بايلوت" بسعر يبدأ من 125 الف درهم (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)..

وقالت الشركة في بيان لها أنه "بدخولها عامها الثالث من الإنتاج، تقدم "نيسان ألتيما 2021" تقنية "برو بايلوت" الأولى في نوعها مع فئة (SL) الراقية، لتشكّل إضافة قيّمة إلى القائمة الشاملة من ميزات التنقل الذكي التي تطورها نيسان".

وتعتبر "برو بايلوت" تقنية فائقة التطور تم تصميمها لتعزيز ظروف القيادة المختلفة، مع المزيد من أنظمة المساعدة الديناميكية للسائق، والتي تقلل من مستوى التسارع والتوجيه واستخدام الفرامل، ما يؤدي إلى تخفيف الإجهاد الذي يلحق بالسائق. ويكتمل الدعم الذي يقدمه النظام في أثناء القيادة على المنحنيات الخفيفة، مع إمكانية ركن السيارة وإدخالها بسهولة في المكان.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في العربية للسيارات صلاح يموت: "تتمثل مهمتنا الأساسية في العربية للسيارات في تقديم نماذج متقدمة للسوق بشكل مستمر، وذلك من أجل تلبية احتياجات القاعدة المتنوعة لعملائنا. وتساعد نيسان ألتيما 2021 المزودة بتقنية "برو بايلوت" في التأسيس لمرحلة مهمة في رحلتنا، وتوجيه المستقبل نحو المزيد من الابتكارات التكنولوجية المتقدمة التي يتم تصميمها لمراعاة راحة السائق. ومع إطلاقه لأول مرة على مستوى المنطقة، يسعدنا إضافة هذا الطراز الاستثنائي إلى مجموعتنا المتنامية، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى تجربة هذه الابتكارات مع عملائنا" .

ويمكن لنظام "برو بايلوت" إبطاء السيارة إلى مستوى التوقف التام، والتحكم بها في ظروف الازدحام المروري. وتستخدم هذه التقنية كاميرا أمامية و رادار أمامي، إضافة مجسات الاستشعار و وحدة التحكم الإلكترونية لمساعدة السائقين على البقاء وسط مسار القيادة، والإبقاء على سرعات السيارة، والحفاظ على فجوة مع السيارة الموجودة أمامها إذا تباطأت بمستوى أقل من سرعة الضبط.