محركات.. «أودي» تتيح فرصة حجز سيارة RS e-tron GT الكهربائية قبل إطلاقها

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «أودي الشرق الأوسط» عن إتاحة الفرصة للعملاء لحجز السيارة الكهربائية بالكامل الجديدة RS e-tron GT، التي تعتبر من السيارات الفريدة التي تنتجها «أودي» ضمن مجموعتها، وذلك قبل إطلاقها رسمياً في المنطقة، ليكونوا بذلك من أوائل العملاء الذين يتعرفون إلى هذه السيارة الحصرية، ويحصلون على فرصة امتلاكها.

وقال المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط، كارستن بندر: «تمثل سيارة RS e-tron GT بداية حقبة جديدة في تاريخ أودي العريق، ونحن سعداء للغاية بأن تكون منطقة الشرق الأوسط من أول الأسواق التي تتوافر فيها هذه السيارة لعملائنا المميزين. وتعيد هذه السيارة تعريف فئة سيارات غران توريزمو، حيث توفر أعلى مستويات الأداء الرياضي والقوة الفائقة في فئة السيارات الكهربائية الفاخرة، ما يعزز مكانة سيارات e-tron الرائدة في هذه الفئة».

وتتسارع سيارة RS e-tron GT من السكون إلى 100 كم/‏‏‏‏ساعة في 3.3 ثوانٍ فقط، فيما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم/‏‏‏‏ساعة. وترسي سيارة RS e-tron GT ذات الأبواب الأربعة معايير جديدة لفئة غران توريزمو، بفضل تصميمها الأنيق، وتقنياتها المتطورة. كما تُجهز السيارة بنظام الدفع الرباعي القوي، حيث تأتي بمحركين كهربائيين قويين، أحدهما على المحور الأمامي والآخر على الخلفي.

وتم تجهيز شاسيه السيارة بأنظمة متطورة، مثل التعليق الهوائي المتكيف ثلاثي الحجرات، والقفل التفاضلي الإلكتروني على المحور الخلفي.