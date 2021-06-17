محركات.. 5 سيارات كهربائية تبرز في أسواق الإمارات

المصدر: أحمد الشربيني ■ دبي

تشهد أسواق الإمارات معدلات طلب بنسب متباينة على السيارات الكهربائية بشكل مواكب لتوجهات الدولة بتشجيع استخدام تلك النوعية من السيارات، مع توفيرها لمميزات الحفاظ على البيئة، وتقليل الانبعاثات الكربونية.

ورصدت «الإمارات اليوم» من خلال جولة ميدانية في السوق، أبرز خمسة طرز وعلامات تجارية لتلك السيارات ومواصفاتها، فيما أظهر الرصد استحواذ طرز السيارات ذات المنشأ الأميركي أو الأوروبي على الحصص الأكبر من تلك السيارات، مقارنة بالعلامات التابعة لشركات الإنتاج الآسيوي.

وبلغ عدد السيارات الكهربائية المسجلة في دبي بنهاية فبراير الماضي، بحسب البيانات الرسمية 2473 مركبة، فيما بلغ عدد محطات الشحن المتوافرة لتلك السيارات الكهربائية في دبي 300 محطة، وبلغ عدد حاملي بطاقة «الشاحن الأخضر» من هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، 3210 متعاملين، منذ إطلاق المبادرة عام 2015 وحتى نهاية مارس الماضي.

لمشاهدة تفاصيل أبرز خمس سيارات كهربائية في أسواق الإمارات مع أسعارها بالدرهم الإماراتي، يرجى الضغط على هذا الرابط.