نصائح.. 6 نصائح لتجنب آلام الرقبة والظهر أثناء القيادة

المصدر: جوني جبور ■ دبي

يؤكد خبراء في عالم السيارات، ضرورة التخلي عن سلوكيات الجلوس الخاطئ أثناء قيادة السيارة لفترات طويلة خصوصاً في الاختناقات المرورية داخل المدن المزدحمة التي تتطلب البقاء لساعات خلف عجلة القيادة، وينجم عن تكرارها بشكل يومي إلحاق الضرر بالصحة العامة ومن أبرزها ظهور آلامٍ في الظهر والرقبة.

ويشدد الخبراء على اتباع، ست نصائح ومهارات سلوكية، لتجنب الأعباء على مستوى الكتفين والظهر، التي غالباً ما يؤدي تكرارها وبشكل يومي إلى ظهور آلامٍ في الرقبة والظهر وحتى الذراعين.

«الإمارات اليوم» ترصد ست نصائح:

1- ضبط المقعد بالشكل الملائم للجسم، بما يضمن ثبات الجسد والحفاظ على العمود الفقري بصورة شبه مستقيمة.

2- عدم الإفراط بإرجاع المقعد إلى الخلف الذي عادة يجبر السائق على إمالة الكتفين والرأس وحتى انحناء الظهر.

3- تحديد المسافة الأنسب بين مقعد السائق والمقود، بحيث تكون القدمان على مسافة جيدة من دواسات الوقود والمكابح.

4- وضع وسادة خفيفة الكثافة داعمة لأسفل الظهر، يسمح بمنح فقرات الظهر السفلية راحة أكبر، خلال القيادة لفترات طويلة.

5- ضبط مسند الرأس في مقعد السائق بما يناسب طول الرقبة، حتى يتيح للسائق إسناد رأسه خلاله فترات التوقف المتكرر.

6- أخذ قسطٍ من الراحة بعد ساعتين من القيادة المتواصلة، يمنح السائق القدرة على تخفيف الأعباء عن العمود الفقري والرقبة.