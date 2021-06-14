"مرسيدس" تكشف عن باكورة شاحناتها الكهربائية نهاية يونيو

المصدر: شتوتجارت - د ب أ

أعلنت مجموعة "دايملر" المالكة لشركة "مرسيدس بنز" الألمانية للسيارات اليوم، أن "مرسيدس" تعتزم إزاحة الستار عن باكورة إنتاجها من الشاحنات الكهربائية "إي إكترو" في 30 يونيو الجاري.

وتسعى "مرسيدس" إلى البدء في إنتاج هذه الشاحنة في مصنع "فورت" على نهر الراين خلال العام الجاري.

وأوضحت المجموعة أن عملاء جربوا بنجاح نماذج أولية من الشاحنة التي تزن 18 و25 طنا في إطار عملية مستمرة منذ عام 2018 تضمنت توريد مواد غذائية مبردة لمحال الـ"سوبر ماركت".

وأكدت "دايملر" أن الشاحنة الكهربائية لن تقل عن أي شاحنة تسير بالديزل من حيث التوافر والأداء.

وتعتزم شركة "دايملر تراك إيه جي" تقديم سلسلة مركبات تسير بمحركات تعمل بخلايا وقود الهيدروجين.