تجربة قيادة.. «بيجو 3008».. أحدث إصدارات الشركة الفرنسية لعام 2021

المصدر: فراس النعسان - دبي

طرحت الشركة الفرنسية للسيارات «بيجو» فئة «3008» ضمن أحدث إصداراتها لعام 2021، والتي جاءت مميّزة عن فئتي 3008 و5008، وبقوة 165 حصاناً يولدها محركها التوربيني، وسعته 1.6 لتر.

وتتوافر السيارة حالياً في الإمارات ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، لدى الوكلاء المعتمدين، ضمن جميع فئاتها وفق الخصائص التي تميزت بها «بيجو»، حيث خضعت السيارة لاختبارات كبيرة في الطقس الحار قبيل طرحها في المنطقة، لتحقق الاقتصاد باستهلاك الوقود بمعدل 15.1 كلم/‏‏‏‏لتر، رغم أنها من فئة السيارات الرياضية «كروس أوفر» المتعددة الاستخدامات. وتعمل «بيجو 3008» بنظام نقل حركة أوتوماتيكي من ست سرعات، مع أنظمة ذكية على رأسها i-Cockpit الذي يساعد السائق على الطريق، ويزيد من الأمان والسلامة والتعرف إلى وضع السيارة باستمرار. وتتوافر في السيارة شاشتا لمس HD قياس 8 بوصات و10 بوصات، بالإضافة إلى شاشة عرض رأسية رقمية. وقد حافظ الصانع الفرنسي على فخامة مقصورة القيادة من وضع شاشة اللمس الوسطية في مكان مناسب ليعطي أريحية أكبر للرؤية، وفتحة سقف بانورامية، ومقاعد من جلد «نابا» الأحمر، وكسوة «الكنتارا».

واختارت «بيجو» وضع إضافات قياسية ذكية في هذه السيارة لتنافس في فئتها، أبرزها وظيفة التدليك، الحفاظ على المسار، النقطة العمياء، ورؤية 360 درجة.