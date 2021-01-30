«نوفيتيك» ترفع معدلات أداء «فيراري F8 Tributo» إلى 802 حصان

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «نوفيتيك»، عن نسخة معدلة من طراز «فيراري F8 Tributo»، نجحت خلالها في زيادة معدلات الأداء التي ينتجها محرك السيارة، لتصل إلى 802 حصان، و896 نيوتن/‏‏‏متر مع عزم الدوران الأقصى.

وأوضحت شركة التعديل الألمانية، أنها قامت بحقن المحرك القياسي للسيارة، المكون من ثماني أسطوانات، بسعة 3.9 لترات، بـ82 حصاناً إضافية، والتي ترافقت مع زيادة في العزم بنحو 128 نيوتن/‏‏‏متر، الأمر الذي انعكس بدوره على رفع معدلات الأداء، ومنح السيارة القدرة على الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في غضون 2.6 ثانية، في حين تتخطى سرعتها القصوى حاجز 240 كيلومتراً في الساعة. وقدمت «نوفيتيك» لنسختها المعدلة، باقة من عناصر الإيروديناميكية الهوائية المصنعة من ألياف الكربون الشفافة، إذ يمكن للعملاء طلب جناح أمامي وغطاء محرك ومنافذ سحب بتصميم جديد. كما يمكن تجهيز السيارة بعتبات جانبية وجناح خلفي كبير، تسهم في منح السيارة مزيداً من القوى الهوائية الدافعة من أعلى إلى أسفل، وبالتالي تعزيز الثبات، سواء عند دخول المنعطفات أو على الخطوط المستقيمة والسرعات العالية. وأسهمت الترقية التي أدخلتها الشركة الألمانية على أنظمة التعليق في منح السيارة خلوصاً أرضياً أقل ارتفاعاً من النسخة القياسية بنحو 35 ملليمتراً.