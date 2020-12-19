«سكوادرا كورسي» تقدم «لامبورغيني SC20» السوبر رياضية المكشوفة

المصدر: إعداد: جوني جبور

قدمت «سكوادرا كورسي»، الذراع الرياضية التابعة لشركة «لامبورغيني»، طراز «SC20»، الذي يمثل نموذجاً فريداً لسيارة سباق مكشوفة من النوع المعتمد للسير على الطرقات.

واتبع مهندسو قسم رياضة المحركات لدى «سكوادرا كروسي»، منذ اللحظات الأولى لبدء العمل في السيارة، تلبية رغبات عملاء «لامبورغيني» الطامحين إلى الحصول على سيارة سوبر رياضية فريدة من حيث التصميم والأداء، تجمع بين الخطوط المبتكرة والتفاصيل الدقيقة ومكونات الحلول الإيروديناميكية المأخوذة من عالم السباقات.

وجاءت «SC20» بهيكل مصنع من ألياف الكربون، يمنح تدفقاً سلساً ومثالياً للهواء المناسب، تدعمه مكونات إيروديناميكية مأخوذة من طرز «لامبورغيني» في بطولات العالم لسباقات السيارات، وتبرز بوضوح مع مشتت هواء أمامي، محاط بزعنفتين كبيرتين، ومنافذ هواء على غطاء المحرك مأخوذة من طراز «هوركان جي تي 3 إيفو».

فيما جاءت الخطوط الجانبية للهيكل منحوتة بعناية تعكس الحلول المتبناة في طراز «إيسينزا سي إس في 12»، وجزء خلفي للسيارة يبرز القوة التي تتمتع بها، يعلوه جناح كبير من ألياف الكربون، يمكن ضبطه بثلاثة أوضاع مختلفة وفقاً لسرعة ونمط القيادة.

وتستند السيارة على محرك مكون من 12 أسطوانة، بسعة 6.4 لترات، ينتج قوة 770 حصاناً، و720 نيوتن/‏‏‏متر من عزم الدوران الأقصى، يتولى نقلها إلى نظام الدفع الرباعي، ناقل حركة سباعي السرعات.