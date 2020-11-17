أول سيارة هجينة بإمكانات الاتصال عبر الإنترنت في جميع أنحاء العالم

المصدر: تورينو - د ب أ

ستمنح الشراكة الجديدة بين شركة صناعة السيارات الفاخرة "Automobili Pininfarina" وشركة الاتصالات المتكاملة "Deutsche Telekom"، مالكي سيارة Battista الكهربائية النقية والهجينة، فرصة الوصول بسهولة إلى الخدمات عبر الإنترنت في أكثر من 50 دولة حول العالم، بما في ذلك منطقة الخليج، وهي الأولى في عالم السيارات الهجينة.

وستشتمل كل سيارة Battista على بطاقة SIM مدمجة، وتقنية التجوال، من أجل تحسين الاتصال في جميع أنحاء العالم.

ومن بين الدول المشمولة، الإمارات والسعودية والكويت والبحرين وعمان.

وباستخدام هذه المكونات، تتيح شبكة شركاء Deutsche Telekom للتجوال، البحث عن أقوى شبكة، ما يضمن أن المالكين لا يجدون أنفسهم في وضع انقطاع الاتصال، حتى أثناء عبورهم الحدود الدولية.

ويوفر هذا الاتصال راحة فائقة للمالكين من خلال تحديثات "عبر الأثير" (OTA)، التي تضمن أن السيارة ستكون دائماً مجهزة بأحدث البرامج.

ويستخدم هذا الاتصال لتحديث 26 وحدة تحكم إلكترونية فردية عن بُعد في سيارة Battista، عبر وظائف تغطي مجموعة نقل الحركة الكهربائية النقية وأنظمة السلامة، وديناميكيات القيادة المتقدمة، والتحكم في السيارة، ونظام المعلومات والترفيه، بالإضافة إلى الخدمات الرقمية، ويمكن توفير تحديثات البرامج هذه عبر شبكة WIFI عند إيقاف السيارة داخل النطاق في المرآب، أو باستخدام بطاقة SIM المضمنة أثناء القيادة على الطريق.

وتتضمن تجربة خدمات الاستقبال والدعم الرقمية، التي لا تحتاج إلى مجهود، تقنية التشخيص الذكي، التي تراقب السيارة لرصد المشكلات المحتملة قبل ظهورها لضمان الوصول إلى قمة الأداء القوي والسلامة في كل الأوقات، وإذا اكتشف النظام مشكلة لا يمكن معالجتها عن بُعد من خلال تحديث البرنامج، فسترسل شركة Automobili Pininfarina أحد أفراد فريقها من المهندسين ذوي المهارات العالية لحل المشكلة أينما كانت السيارة في العالم.

ويحافظ تطبيق الهاتف الذكي، الذي تم تطويره خصيصاً، على اتصال المالكين بسيارة Battista في جميع الأوقات، ما يمكّن العملاء من قفل السيارة وفتحها عن بُعد، وعرض معلومات السيارة عن بُعد، والتحقق من حالة الشحن ومراقبة موقع السيارة أثناء القيادة، ويمكن للسائقين ربط هواتفهم الذكية بسلاسة، ما سيعكس التطبيقات والوظائف الرئيسة داخل السيارة لتحسين تشغيل الموسيقى وقدرات الملاحة في الوقت الفعلي.

