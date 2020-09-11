إم جي موتور تكشف عن سيارة MG5 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر

المصدر: فراس النعسان - دبي

أطلقت شركة "إم جي موتور" (MG Motor)، أخيراً، سيارة MG5 الجديدة في صالات العرض بالمنطقة، وهي تجمع بين التصميم الرياضي، والرحابة، والتكنولوجيا المتطوّرة، والأداء السلس وتجربة قيادة متماسكة.

يتزامن وصول سيارة MG5 الجديدة كلياً إلى المنطقة مع تعزيز مجموعات طرازات علامة السيارات البريطانية المنشأ في الشرق الأوسط، وإقبال شريحة متزايدة من العملاء الجدد للانضمام إلى عائلة "إم جي" واقتناء واحدة من أحدث سيارتها أكثر من أي وقت مضى.

تتميّز سيارة MG5 الجديدة كليّاً بمظهر رياضي يناسب العملاء الذين يتمتعون بنمط حياة نشط. تمّ تصميم المظهر الخارجي للسيارة بشكل جديد بالكامل حيث تزيّن مقدمة السيارة مصابيح أمامية رفيعة بتقنية LED، ومصابيح إضافية تعمل أثناء النهار، وشبك أمامي بتصميم فريد كالأجنحة والتي تعطي السيارة مظهراً وحضوراً قويّاً وجذاباً. ويتميّز جانبي السيارة بتصميم ذات انحناءات مزدوجة تساهم في إبراز الهوية التصميمية الرياضية للسيارة الجديدة.

تم تصميم MG5 بطريقة عصرية تتماشى مع أذواق ومتطلّبات العملاء من فئة الشباب المستخدمين لأحدث وسائل التكنولوجيا. وتملك MG5 مجموعة كبيرة من الميزات والتجهيزات المتطورة مثل نظام المعلومات والترفيه المتصّل بشاشة قياس 10.1 بوصة تعمل باللمس، وميزتي Apple CarPlay وAndroid Auto. تتوفّر سيارة السيدان المدمجة الجديدة بميزة بتثبيت السرعة كتجهيز قياسي، بالإضافة إلى التجهيزات الاختيارية حسب الطراز والتي تشمل زر تشعيل المحرك، ميزة فتح السيارة بدون مفتاح، وفتحة سقف بانورامية، ومقاعد قابلة للضبط كهربائياً مع وسادة دعم للظهر يتم تعديلها يدويّاً ومتوفّرة دوي لكل من السائق والراكب الأمامي، وكاميرا للرؤية الخلفية، وكاميرا بمحيط 360 درجة من أجل السلامة القصوى.

تتمتّع سيارة MG5 بمقصورة رحبة ومساحة داخلية أوسع مقارنة بالطرازات الكثيرة المنافسة في فئة سيارات السيدان المدمجة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4,601 ملم، وعرضها 1,818 ملم، وارتفاعها 1,489 ملم، وقاعدة عجلاتها 2,680 ملم، بينما تصل سعة التخزين الخلفية في صندوق السيارة إلى 512 لتر.

وتتوفّر سيارة MG5 بمحرك بنزين سعة 1.5 لتر ويولّد قوة 118 حصان وعزم دوران يصل إلى 150 نيوتن متر، ومتّصل بناقل حركة CVT فعّال، من أجل تقديم كفاءة وفعالية عالية في استهلاك الوقود.

ويعمل نظام XDS بتعزيز أداء السيارة على المنعطفات، مدعوماً بنظام ESP للثبات الإلكتروني ونظام قيادة وتوجيه السيارة المتوافّر بثلاثة خيارات عبر جميع طرازات السيارة.