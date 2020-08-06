"لانتو" الصينية تقدم "i-Land" السيارة الكهربائية ذات الأبواب المجنحة

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شركة "لانتو" الصينية النقاب عن النموذج الاختباري "i-Land"، والذي يمثل سيارة كهربائية بتصميم رياضي جذاب ترسم ملامحه الأبواب المجنحة.

وأوضحت الشركة الصينية، أن السيارة الجديدة، تمهد إلى مستقبل فئة السيارات الرياضية الصالحة للسير على الطرق العادية، وذلك بفضل الخطوط الانسيابية على الهيكل الخارجي، خاصة في خطوط السقف والابواب المجنحة، كما أشارت "لانتو" إلى أن انه تم الاستغناء عن المرايا الجانبية للسيارة لصالح الكاميرات عالية الدقة، بجانب منح السيارة ناشر خلفي بطابع رياضي.

وأكدت "لانتو" أن المكونات الداخلية جاءت لتواكب الصبغة الرياضية التي تتمتع بها "i-Land"، مع مقصورة مجهزة بلوحة عدادات مكونة من ثلاثة شاشات منفصلة، ومقود بتصميم جذاب من ثلاث أذرع، مع إمكاني خل مسند الظهر الخاص بالراكب الأمامي مما يتيح للراكب الخلفي مزيداً من الراحة والرحابة، خاصةً على حيز الأقدام