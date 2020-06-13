«كاديلاك CT4».. سيدان فاخرة تجمع بين الرفاهية والأداء العالي

المصدر: إعداد: جوني جبور

عزّزت «شركة كاديلاك الأميركية» حضورها في أسواق الشرق الأوسط بطرحها، أخيراً، وللمرة الأولى في المنطقة، مركبتها السيدان الفاخرة «سي تي 4» (CT4)، التي تخاطب شريحة المتعاملين الباحثين عن سيارة تتمتع بعناصر الرفاهية الممزوجة بمعدلات أداء عالية، وقدرات دفع خلفي.



وقدمت «كاديلاك» لمركبتها الجديدة خطوطاً تصميمية وبنية هندسية، نجحت خلالها في مخاطبة المتعاملين الأصغر سناً في سوق السيارات الفاخرة ذات معدلات الأداء المرتفعة، وذلك عبر لمسات تكتسي بطابع الرفاهية الممزوجة بخطوط جريئة ومكونات رياضية، سواء في هيكلها الخارجي أو المقصورة الداخلية، والممزوجة بتقنيات متقدمة، ومعدلات أداء عالية تنتجها خيارات المحركات المعززة بشحن توربيني كامل، وديناميكيات قيادة مرتفعة يوفرها نظام الدفع الخلفي. وتأتي «CT4» بالفئات: «Luxury»، و«Premium Luxury»، و«Sport»، مع تمتع الفئتين الأولى والثانية بلمسات خارجية تتضمن رقائق معدنية على عناصر الشبك الأمامي، فيما حصلت الفئة الرياضية «Sport» على لمسات داكنة في الواجهة الأمامية، مع امتداد في الأطراف السفلية لجسم السيارة، وتفاصيل أخرى مستوحاة من عالم السيارات الرياضية عالية الأداء. وتتكامل البنية الهندسية في «CT4»، الحائزة جوائز عالمية ضمن فئة السيدان ذات الدفع الخلفي، مع توزيع مثالي للأحمال الوزنية في السيارة، ما يضمن تجربة قيادة أكثر رشاقة واستجابة ضمن هذه الفئة من المركبات، تستند إلى جانب مركز الجاذبية المنخفضة، على نظام تعليق أمامي من نوعه «ماك فيرسون» مزدوج المحاور يرتبط إلى نظام توجيه كهربائي من «بوش» ومخمّدات سلبية (ماصات متعددة الصمامات) من نوع «ZF MVS» تضمن دقة توجيه المقود وتحسين ردود فعل السائق، إضافة إلى مساهمتها بشكل فاعل في تحسين نسب العزل الصوتي وراحة الركوب في أرجاء المقصورة.



مكونات المقصورة



تم تصميم المقصورة الداخلية بلغة عصرية تواكب مفهوم السيدان الرياضية الفاخرة، مع إدخال أشكال منحوتة وعناصر تعمل باللمس، وتفاصيل متطورة تتمحور حول السائق، تبرز مع شاشة عالية الدقة من قياس ثماني بوصات، تتموضع بشكل بارز وسط لوحة العدادات، وتوفر جميع البيانات التي يحتاجها السائق لدى القيادة، والتي تأتي متكاملة مع شاشة وسطية ونظام «كاديلاك» المعلوماتي الصوتي.





