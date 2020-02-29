«أستون مارتن» تقدّم نسخة «Q» من سيارتها «DBX»

المصدر: إعداد : جوني جبور

أتاحت شركة «أستون مارتن» البريطانية لشريحة عملائها الطامحين إلى وضع تفضيلاتهم الشخصية، إمكانية الحصول على خيارات إضافية في سيارتها الرياضية المتعددة الاستخدامات وعالية الأداء «DBX»، وذلك بالكشف عن النسخة «Q» التي تأتي مع مجموعة من مزايا التصميم الاستثنائي والحصري المقدمة من قسم الخدمات الخاصة بالعلامة التجارية البريطانية «كيو باي أستون مارتن كوليكشن»، في طراز يسلط الضوء على لمسات تصميم مبتكرة، تمنح السيارة طابعاً أكثر جرأة، يبرز خارجياً مع عجلات قياس 22 بوصة مطلية بلون أسود لمّاع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي لـ«أستون مارتن»، ماريك رايتشمان، في تصريحات صحافية حول النسخة «Q»، إن «قسم العمليات والخدمات الخاصة (كيو باي أستون مارتن كوليكشن) سبق له أن قدم في طرز مختلفة مجموعة واسعة لشريحة عملائنا من الخيارات والانطباعات التي امتزجت فيها الألوان والمواد، ليواصل هذا القسم المهمة ذاتها في طراز (DBX) بالارتقاء نحو آفاق غير محدودة من اللمسات الشخصية والحصرية». وحافظت النسخة «Q» على الطابع التصميمي العام لطراز «DBX» ذي المظهر الرياضي، الذي يتجه التركيز البصري فيه بذكاء نحو العجلات الخلفية، على نحو مماثل لغالبية طرز «أستون مارتن» الرياضية، مع توفير قاعدة عجلات طويلة تتيح سعة تخزينية داخلية رحبة، فضلاً عن تمتع السيارة بخط سقف أقل ارتفاعاً وأكثر انسيابية يعزز من ديناميكيات القيادة. وتتكامل الصورة بتقديم قسم «كيو باي أستون مارتن كوليكشن» تشكيلة من الميزات الجريئة وفقاً للتفضيلات الشخصية لشريحة العملاء، لم تقتصر على المكونات الخارجية فحسب، بل طالت توفير خيارات في مكونات المقصورة الداخلية، يمكن خلالها الحصول على خيار علبة المجوهرات الماسية التصميم، والمصنوعة من الألمنيوم بلون «ساتان كروم»، والمطعّمة بجلد من لون أسود من نوع «أوبسيديان بلاك»، بالإضافة إلى وفرة في استخدام المكونات المصنعة من ألياف الكربون في الكونسول المركزي وفتحات التهوية الخاصة بالأبواب. يضاف إلى ذلك، تزويد أرضية مساحة التخزين في السيارة بقطعة مفردة كبيرة مصنعة أيضاً من ألياف الكربون، وتتمتع بزخرفات متعرجة.

شريحة المتعاملين

قدّم قسم الخدمات الخاصة في «أستون مارتن» لشريحة المتعاملين، إمكانية الحصول على مزيد من التفرد، بإتاحة خيار الحصول على كونسول مركزي يتكون من قطعة صلبة مكونة من 280 طبقة مفردة من ألياف الكربون، صنعت بالاستناد إلى الحرفية اليدوية، بعد معالجة لمدة 12 ساعة، وأخضعت لصقل دام 90 ساعة من قبل آلات تحكّم رقمي للحصول على اللمسة النهائية.