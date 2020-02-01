«هوندا إي» الكهربائية تصل الأسواق أبريل المقبل

المصدر: إعداد: جوني جبور

أعلنت شركة «هوندا» عن طرح سيارتها «إي» التي تعد باكورة إنتاجها من السيارات الكهربائية، في الأسواق العالمية خلال شهر أبريل المقبل.

وأوضحت الشركة أن سيارتها الصغيرة رباعية الأبواب، تأتي بطول لا يتعدى 3.9 أمتار، وخطوط تصميمية واضحة، مع مصابيح أمامية ذات طابع كلاسيكي مستديرة الشكل.

وتستند نسخة الإصدار الأساسي من «هوندا إي» الى محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي للعجلات، ينتج قوة 136 حصاناً، و(315 نيوتن/‏‏‏‏متر) من عزم الدوران الأقصى. كما وفرت «هوندا» أمام العملاء الراغبين في اقتناء هذه السيارة، خيار الحصول على النسخة الأقوى التي ينتج محركها قوة 154 حصاناً، ما يضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 8.3 ثوانٍ.

ويستمد المحرك الكهربائي طاقته من بطارية بسعة 35.5 كيلوواط/‏‏‏‏ساعة، تؤهل السيارة لبلوغ مدى سير يصل إلى 210 كيلومترات، قبل أن يعاد شحن البطارية، مع العلم أن فترة الشحن الكامل تحتاج الى 4.1 ساعات.

وجاءت السيارة بقمرة قيادة زاخرة بالشاشات، مع إمكانية تحويل مرآة الرؤية الخلفية لتعمل بتقنية الفيديو. كما زوّدت «هوندا إي» بنظام التحكم بالأوامر الصوتية، ونظام فتح وتشغيل السيارة عبر الهاتف الذكي.