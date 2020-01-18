«جي إم سي» تضيف فئة «AT4» للطرق الوعرة إلى طراز «يوكن» 2021

المصدر: إعداد: جوني جبور

كشفت شركة «جي إم سي» عن الجيل الجديد من سيارات الدفع الرباعي «يوكن»، وذلك كطرازٍ خاص بعام 2021، ويتضمن فئة جديدة تحمل مسمى «AT4» ذات التجهيزات الخاصة بالطرق الوعرة، والتي انضمت للمرة الأولى إلى بقية الفئات الأخرى من هذه السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات الكبيرة الحجم، التي ضمت على مدار أجيالها السابقة كلاً من الفئة القياسية، و«إكس إل» الكبيرة الحجم، و«دينالي».

وترتقي «يوكن» 2021، ليس على صعيد إضافة الفئة الجديدة «AT4» المعززة لقدرات الأداء والقيادة على الطرق الوعرة فحسب، بل في منح ركاب المقصورة مزيداً من الرحابة، عبر حصول طراز عام 2021 على زيادة في الأبعاد الخارجية، التي انعكست بدورها على زيادة البعد بين محوري قاعدة العجلات، وبالتالي منح ركاب المقصورة مزيداً من المساحة الداخلية، خصوصاً على صعيد صفوف المقاعد الخلفية، والتي جاءت متزامنة مع تزويد الجيل الجديد بمستويات أعلى من التكنولوجيا المتقدمة والتقنيات الرائدة ضمن هذه الفئة من السيارات.

واستندت «جي إم سي» في تصميم الفئة «AT4» على نهج السيارة القادرة على التعامل مع مختلف أنواع التضاريس، وذلك بمنح السيارة واجهة أمامية، تشبه من حيث الشكل التضاريس الوعرة. واقترنت هذه التغييرات الخارجية، مع تزويد السيارة بنظام تعليق هوائي متكيف، يمكن له زيادة ارتفاع السيارة عن منسوب الأرض بنحو 50 ملليمتراً إضافية، مع توفير زاوية أمامية تبلغ 32 درجة، تعزز من قدرات السيارة عند اجتيازها المسطحات الصخرية وغيرها من الدروب الوعرة.

ويختلف طراز«AT4» في مظهره الخارجي، عن بقية الفئات الأخرى في «يوكن»، من خلال تزويد السيارة بتجهيزات بلون الهيكل، أو بلمسات داكنة بالكامل، فضلاً عن وجود زوجين من مقابض «السحب الحمراء»، وألواح منع انزلاق، تتولى حماية المناطق المهمة من الهيكل السفلي، بجانب تزويد السيارة بإطارات «غوديير» من قياس 20 بوصة، القادرة على التعامل مع التضاريس الوعرة.

وتضمنت التقنيات المتقدمة التي حصلت عليها «AT4» كلاً من نظام اختيار السحب الذي يعمل عند اختيار نمط القيادة على الطرق الوعرة، بجانب تزويد السيارة بنظام التحكم على المنحدرات.

المقصورة الداخلية

منحت «جي إم سي»، المقصورة الداخلية لطراز «AT4» لمسات خاصة، تبرز مع كسوة جلدية وتطريزات تحمل اسم هذا الطراز، بجانب حصول السيارة على كسوة سوداء، مع لمسات من الأحمر الغامق، بالإضافة إلى مقود ومقاعد أمامية وخلفية قابلة للتدفئة.

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