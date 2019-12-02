«رام 1500» تعيد دودج إلى المنافسة في «الشاحنات الصغيرة الفاخرة»

المصدر: فراس النعسان - دبي

تدخل دودوج الأميركية عالم المنافسة بقوة من خلال التجهيزات الحديثة التي زودت بها شاحنتها، متوسطة الحجم، رام 1500 الجديدة بالكامل بعد أن نجح الموديل السابق بتقديم نموذج مميز لجمهور هذه الفئة من المركبات في منطقة الخليج العربي خلال عام 2019.

تأتي شاحنة "رام 1500 هيمي" بمحرك عملاق سعة 5.7 ليترات، وبقوة 400 حصان يستمد العزم من 8 أسطوانات تقود هذه المركبة إلى واجهة فئتها معتمدة على عناصر القوة، والأناقة، والراحة معاً.

مقصورة فاخرة

قدمت "رام 1500" نموذجاً حديثاً للشاحنات الصغيرة فيما يخص المقصورة الداخلية للسائق والركاب، بحيث زودت المقاعد بالجلد المطرز، ناعم الملمس، مع توفير تعديلات حديثة على حركة مقعد السائق ليوائم الأحجام المتعددة.

وفيما يخص التقنيات، أصبحت "رام 1500" من الشاحنات الصغيرة المزودة بأحدث تقنيات العصر الحديث للسيارات، وهي، في الموديلات الجديدة، توفر للسائق شاشة تعمل باللمس قياس 12 إنش، وبنظام "يوكنيكت" للاتصال بين كافة الأجهزة في المقصورة، وشاشة عرض للمفاتيح ذكية بالكامل، تغطي كافة النقاط الأساسية للسلامة، ومعلومات الطريق، والمحرك، والعجلات.

وتقدم شاشة العرض الرقمية المتميزة مقاس 7 بوصات الخاصة بمعلومات السائق على توفير المعلومات بالألوان ودقة عالية ورسومات ثلاثية الأبعاد.

ويعتبر نظام الخرائط الصوتي واحداً من أهم مميزات "رام 1500" الجديدة، حيث يقدم للسائق خدمة عرض الخرائط بسهولة دون الحاجة للربط مع الإنترنت.

أما عجلة القيادة، فقد تم تزويدها بمثبت السرعة، والتحكم بالأنظمة الصوتية، وخدمة استعراض شاشة المفاتيح ونظام السلامة المرورية.

أدوات الأمان

ركزت "دودج" على أدوات الأمان والسلامة الفائقة في شاحنتها "رام 1500" بصورة كبيرة، وقامت بتزويد الموديلات الجديدة بتقنية كشف البقعة العمياء بوضوح على المرآتين الجانبيتين اللتين تأتيان بحجم كبير مناسب لحجم السيارة.

وقد تم إضافة نظام التعتيم التلقائي للمرآة الداخلية للسائق بحيث لا يعد هناك حاجة لتعديل بؤرتها عند وجود ضوء قوي في الخلف يزعج السائق أثناء القيادة.

ومن أهم أدوات السلامة والأمان، تم تزويد المركبة بنظام التنبيه من الاصطدام في الخلف والأمام، من خلال رادار كاشف للطريق يعمل بحساسية عالية عند المسير والوقوف، خاصة في الاصطفاف والرجوع باتجاه جسم ثابت أو متحرك.

إلغاء الضجيج

تعمل وحدات الكتل النشطة المضبوطة والمثبتة في هيكل "رام 1500" بتناسق تام مع نظام إلغاء الضجيج النشط الداخلي، الذي يساعد على تقليل الصوت المحيط لتوفير أفضل هدوء داخلي في فئته بالظروف والأوضاع الطبيعية، بمعدل 57.6 ديسيبل قابلة للتعديل.

هذه الخاصية يمكن للسائق لمس أهميتها عند تشغيل نظام الصوت المتميز "هارمان كاردون" بحجم 900 وات، وهو أقوى نظام صوتي في فئته يعمل من خلال 19 سماعة، وهو متوافر مع شبكات مكبرات مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ في موديلات ليمتد من المركبة.

مساحات التخزين

من خلال حاويات التخزين الأطول من الموديل السابق بمقدار 5.5 بوصات، تتسع حاويات التخزين في الموديلات الجديدة لمساحة تخزين أكبر، وتتوزع لتغطي جوانب عدة من المركبة.

المركبة مزودة، أيضاً، بمساحة تخزين إضافية واسعة عند طي المقاعد الخلفية لتوفير مزيد من الراحة للركاب، وسهولة الاستخدام، وتخزين البضائع الكثيرة في السفر.