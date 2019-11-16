«نيسان» تكشف عن اختباريتين جديدتين من طراز «غزال»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت «نيسان» في معرض دبي الدولي للسيارات، عن نسختين اختباريتين من طراز «غزال» مخصصتين للمناطق الصحراوية التي تشتهر بها بلدان الشرق الأوسط، تحمل الأولى اسم «غزال ستورم»، والثانية «نافارا غزال».

وتعد «غزال» بمثابة النسخ المطورة عن طرز «نيسان» من حيث حصول السيارة على مكونات معدلة، تمنحها القدرة على التعامل مع التحديات التي تفرضها الطبيعة الصحراوية والمناطق الوعرة التي تشتهر بها بلدان الشرق الأوسط، خصوصاً أن «نيسان» سبق لها العام الماضي طرح نسخ من «غزال» اقتصرت على فئات «باترول سفاري»، قبل أن تعاود في معرض دبي للسيارات، الكشف عن المزيد بتوسعة نطاقها لتطال «الشاحنة الرياضية نافارا».

وتمتاز «غزال ستورم»، بقدرات محركها المكون من ست أسطوانات بسعة 4.8 لترات، بالإضافة إلى التعديلات التي تم إدخالها على صعيد أنظمة التعليق والعجلات، وصولاً لصندوق تخزين مع غطاء واقٍ مدمج يمكن وضع عدة التخييم فيه بأمان عند القيادة على الطرق الوعرة، بالإضافة إلى أدراج تخزين ومتاع خاصة للشواء وثلاجة للمأكولات والمشروبات.