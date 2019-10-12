«نيسان باترول 2020».. رفاهية السيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات

المصدر: جوني جبور - دبي

عززت «نيسان» مفهوم الرفاهية للسيارة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV» مع طرازها لعام 2020 من سيارتها «باترول»، بعد أن أدخلت تحسينات خارجية وداخلية طالت 12 مكوناً رئيساً مقارنة بطراز العام الماضي.

ورغم احتفاظ الطراز الجديد بخياري محركات طراز 2019، سواء المحرك المكون من ست أسطوانات بقوة 275 حصاناً، أو الخيار الأعلى المستند الى محرك مكون من ثماني أسطوانات، والمتصلين بناقل الحركة الأوتوماتيكي السباعي السرعات، إلا أن مفهوم الرفاهية وراحة الركوب جاء في الطراز الجديد بمستويات أعلى مقارنة بالطراز السابق. وشملت التحسينات الخارجية، شبكاً أمامياً جديداً جاء مع بصمة «V-Motion» العلامة العصرية لسيارات «نيسان»، بجانب حصول السيارة على مصدين أمامي وخلفي جديدين بالكامل، يمنحان السيارة مزيداً من الصبغة الرياضية المخصصة للتعامل مع أصعب الظروف المناخية، وهو الأمر ذاته الذي تكرر على صعيد المصابيح، بعد أن جاءت المصابيح الأمامية بتصميم عصري مدعماً بمصابيح «LED» نهارية، ومصابيح خلفية أكثر اتساعاً وتتمتع بدرجات سطوع أعلى. كما وفرت «نيسان» لسيارتها، خيارين جديدين من الألوان الخارجية بين الذهبي المعدني والأبيض اللؤلؤي.

وانتقلت «نيسان» في جملة تحسيناتها إلى الحيز الداخلي، بعد أن جاءت المقصورة الداخلية في طراز 2020، مع تصميم محدث للمقاعد الأمامية، بجانب حصول لوح القيادة على شاشتين لمسيتين جديدتين، علوية من قياس ثماني بوصات، وسفلية من قياس سبع بوصات، تم تطويرها بحيث توفر نسبة وضوح أفضل بلغت 250% مقارنة بالطراز السابق، وتدعمان نظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وانتقالاً لتزويد المقصورة بخمس وصلات «USB».

وأضافت «نيسان» في «باترول 2020» نمط قيادة جديداً يحمل اسم «ECO»، ويساعد في منح السيارة مزيداً من الكفاءة على صعيد استهلاك الوقود، كما عززت الشركة اليابانية تقنيات التنقل الذكي والمريح.

النطاق السعري

طبقت «نيسان» زيادة على السعر المبدئي للسيارة الجديدة بمقدار 5900 درهم مقارنة مع طراز العام الماضي، قابلها خفض ملحوظ على صعيد الفئة الأعلى، إذ تأتي «باترول في 8 إل إي بلاتينوم سيتي» بسعر يبلغ 330 ألف درهم، مقارنة بـ342 ألف درهم للفئة الأعلى لعام 2019.

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