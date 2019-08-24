«بينينفارينا أوتوموبلي» تقدم «بيورا فيجين» الاختبارية الكهربائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة «بينينفارينا» الإيطالية لصناعة السيارات، التزامها بالمضي قدماً في توسيع إنتاجها من الطرز السوبر رياضية الكهربائية الصديقة للبيئة، بكشف الشركة أخيراً، وعلى هامش مشاركتها الحالية في مهرجان «بيبل بيتش كونكورس ديليغانس» في ولاية كاليفورنيا الأميركية، عن الطراز الاختباري الجديد «بيورا فيجين».

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «بينينفارينا»، مايكل بيرشكي، أن «(بينينفارينا) ملتزمة بالمضي قدماً لتوسيع علامتها التجارية على صعيد انتاج المزيد من السيارات السوبر رياضية الكهربائية، خصوصاً أن (بيورا فيجين) تسلط الضوء على هوية السيارة المستقبلية الفاخرة».

وأضاف: «تمزج (بيورا فيجين) بين الخطوط التصميمية لـ(باتيستا بينينفارينا) التي تعد أحدث السيارات الكهربائية التي تنتجها الشركة، مع منح (بيورا فيجين) أنماطاً مستقبلية لمفهوم السيارة الرياضية».

وتستند «بيورا فيجين» في استخلاص الطاقة اللازمة للمحركات الكهربائية، على بطارية «ليثيوم أيون» تراوح سعتها بين 100، و125 كيلوواط في الساعة، تكفل للسيارة السير إلى مسافة تصل إلى 600 كيلومتر قبل أن تتم إعادة شحن البطارية.

وألمحت مواقع مختصة في عالم السيارات، ومنها موقعا «كارز كوب» الأميركي، و«درايف أوتو» البريطاني، إلى قائمة الأسعار المحتملة لـ«بيورا فيجين» عند دخولها مراحل الإنتاج التجاري، على أن تبدأ من 400 ألف يورو (1.6 مليون درهم).