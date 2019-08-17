«بورشه كايين توربو إس إي» الهجينة تنطلق بقوة 671 حصاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت شركة «بورشه»، الألمانية، النقاب عن أقوى سياراتها الهجينة لفئة الرياضية المتعددة الاستخدامات «SUV»، وذلك مع طرحها طراز «كايين توربو إس إي هايبرد» المخصص لعام 2020، والذي يتمتع بمعدلات أداء تصل إلى 671 حصاناً، و900 نيوتن/‏‏‏متر من العزم.

يأتي طرح «كايين توربو إس إي هايبرد» استكمالاً لخطط «بورشه» على صعيد التوسع في الطرز الهجينة، خصوصاً أن السيارة الجديدة تأتي بعد عام تقريباً من طرح بورشه طراز «كايين إي هايبرد».

وزودت «بورشه» سيارتها الهجينة الجديدة بمحرك وقود احتراقي مكون من ثماني أسطوانات وبسعة أربعة لترات، معزز بتوربو مزدوج، ينتج قوة 542 حصاناً، تتضافر جهوده مع محرك كهربائي بقوة 134 حصاناً.

ويتولى نقل القوة المحركة الهجينة إلى العجلات الأربع ناقل حركة أوتوماتيكي «تيبترونيك» مكون من ثماني سرعات، يضمن للسيارة الانطلاق من الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.8 ثوانٍ، فيما تقف السرعة القصوى للسيارة عند 297 كيلومتراً في الساعة، والتي من سبيلها جعل «كايين توربو إس إي هايبرد» السيارة الأسرع لدى «بورشه» على صعيد فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات الهجينة، خصوصاً أن السرعة القصوى لطراز «كايين إس إي هايبرد» الذي طرح العام الماضي تقف عند اعتاب 252 كيلومتراً في الساعة.