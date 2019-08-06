"جينيسيس" تعتزم توفير خدمة تجربة القيادة الفاخرة في الإمارات والسعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم



ترتقي "جينيسيس" بتجربتها الفاخرة إلى المستوى التالي عبر إطلاق خدمة "تجربة القيادة الفاخرة" وهو برنامج VIP متميز، يوفر لخبراء القيادة عبر الشرق الأوسط فرصة تجربة إحدى سيارات "جينيسيس" في الوقت والمكان الذي يناسبهم.

وتتطلع "جينيسيس" إلى توفير هذه الخدمة المميزة والمتوفرة حالياً في الكويت والبحرين، في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في وقت لاحق من عام 2019، ما سيمكن عشاق سيارات العلامة من اختبار الراحة الفائقة التي توفرها تجربة القيادة الفاخرة والفوائد التوجيهية لهذه الخدمة من "جينيسيس" ذات الشهرة العالمية.

وقال سعد بلدا، مدير تطوير الشبكات الإقليمي في جينيسيس أفريقيا والشرق الأوسط :"نحن نسعى لتقديم تجربة تتجاوز مجرد فكرة امتلاك سيارة، حيث نعمل على توفير تجربة حياة راقية وفاخرة، تتمحور حول العملاء والتركيز على تلبية تطلعات السائقين بطرق جديدة ومبتكرة. تشكل خدمة تجربة القيادة الفاخرة نقلة ثورية في مجال اختبارات القيادة التقليدية، حيث أصبحت راحة العملاء أولوية رئيسية وعنصر أساسي لتطوير الطريقة التي نقدم بها خدماتنا. هذا هو السبب في أن مستشار خدمة جينيسيس الفاخرة يقدم الخدمات للعملاء في المكان والزمان الذي يناسبهم. نحن نسعى إلى توفير تجربة اختبار قيادة سلسة متطورة بدءاً من الاستفسار وصولاً إلى التشاور حول أفضل الشروط الممكنة، وفي جميع مراحل عملية التملك، من البداية وحتى النهاية."

وتمكّن خدمة تجربة القيادة الفاخرة المجانية جميع عشاق جينيسيس أو مالكيها من الاستمتاع بتجربة قيادة شخصية سلسة ومتكاملة. كما يمكن للعملاء بعد جدولة هذه الخدمة على النحو المناسب لهم، عبر ملء نموذج الاستفسار المخصص على موقع جينيسيس، الاستفادة من عرض الـ VIP والحصول على استشارة خاصة بالمنتجات التي تشمل جميع التفاصيل مثل تحديد التاريخ والوقت، واختيار المحرك المفضل، وصولاً إلى التمتع بمشروب مجاني من اختيار العميل أثناء القيادة التجريبية. توفر هذه الخدمة لعشاق العلامة فرصة الاستمتاع بتجربة شخصية شيقة تشمل التصاميم والأداء والميزات الفاخرة لسيارات G70 أو G80 أو G90.

وسيتم توصيل السيارة المراد اختبارها إلى منازل العملاء أو إلى أحد المواقع المحددة مسبقاً، مع أحد خبراء خدمة التجربة لإرشادهم على كافة المزايا والخصائص التي تجعل سيارات جينيسيس مركبات مثالية تجمع بين الأداء والرفاهية، بالإضافة إلى الإجابة على أي أسئلة قد يطرحونها.

بعد ذلك، يمكن للعملاء اختبار السيارة على الطرقات وفي المناطق التي يقودون عليها سياراتهم على نحو يومي، وسواء أراد العملاء التجول بالسيارة أو قيادتها إلى المنزل وركنها في مرآبهم، فإن خدمة تجربة القيادة الفاخرة من جينيسيس تعتبر خدمة مبتكرة تقدم تجربة من المستوى التالي للعملاء تتناسب مع تطلعات أسلوب حياة خبراء القيادة.