«باجاني» تحدد إنتاج «هوايرا بي سي رودستر» بـ 40 نسخة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «باجاني»، عن أن إنتاج سيارتها السوبر رياضية القابلة للكشف «هوايرا بي سي رودستر» سيقتصر على 40 نسخة فقط، على أن يصل سعر النسخة الواحدة إلى 3.5 ملايين دولار (12.86 مليون درهم).

وأشارت الشركة الإيطالية، إلى أن سيارتها ستعتمد على المحرك ذاته «إيه إم جيه» الموجود في النسخة الكوبيه من هذه السيارة، والمكون من 12 أسطوانة بسعة ستة لترات، مع اكتفائه بإنتاج قوة 750 حصاناً، مقارنة بـ800 حصان ينتجها محرك الكوبيه.

وتتولى نقل القوة المحركة إلى العجلات الخلفية، علبة تروس «Xtrac» سباعية السرعات، تضمن للسيارة الانطلاق من حالة الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 2.7 ثانية، بفارق الجزأين من الثانية عن تلك التي يمكن أن تصلها النسخة الكوبيه عند انطلاقها من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ووفقاً لـ«باجاني» فإنه من المتوقع أن تبدأ الشركة في تسلّم أول الطلبات للحصول على إحدى نسخ «هوايرا بي سي رودستر» خلال الأسبوعين المقبلين، في ظل الاهتمام الذي يوليه عشاق السرعة بامتلاك السيارات النادرة والنسخ الحصرية.