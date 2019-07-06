«بنتلي» تحتفي بـ100 عام على طرح أسطورتها «No1. Blower»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

احتفلت «بنتلي» بالذكرى المئوية لسيارتها الأسطورية «No1. Blower»، وذلك بالكشف عن نسخة محدودة الإصدار من سيارتها «Continental GT Convertible» حملت اسم «Continental GT Convertible Number 1 Edition by Milliner»، تحتوي شعاراً مطلياً بالذهب من عيار 18 قيراط، وقطعة مميزة من تاريخ «بنتلي» مأخوذة من مكبس خاص بالسيارة الأسطورية، تم وضعها في شاشة العرض الدوارة ضمن لوح القيادة.

وأوضحت «بنتلي» أن النسخة الاحتفالية سيقتصر إنتاجها على 100 نسخة، على أن يتم تصنيع السيارة بصورة يدوية في مقر الشركة في مدينة «كرو» البريطانية.

وأشارت الشركة البريطانية إلى أن النسخة الاحتفالية ذات السقف القابل للكشف ستأتي بعناصر تصميم حصرية، تشكل تكريماً لبعض الأشخاص الرواد في تاريخ العلامة التجارية البريطانية العريق الذي يمتد لمئة عام.

ويصادف العاشر من يوليو الجاري الذكرى المئوية لتأسيس شركة «بنتلي» العريقة لصناعة السيارات، ما دفع بالصانعة البريطانية لإطلاق العديد من النسخ الحصرية لسياراتها الأسطورية، منها «No1. Blower».