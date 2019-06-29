«BMW Vision M NEXT» تسلط الضوء على مستقبل القيادة الرياضية

المصدر: جوني جبور - دبي

سلطت مجموعة «BMW» بالكشف عن النموذج الاختباري «BMW Vision M NEXT» الضوء حول مستقبل قيادة السيارات، سواء للباحثين عن سيارة تتولى قيادة نفسها، مع إتاحة الخيار لعشاق السرعة تولي زمام المبادرة وإمساك عجلة القيادة بأنفسهم، في سيارة اختبارية، تقدم لمحة عن مستقبل القيادة الرياضية، تعول على نطاق الطاقة الهجينة الصديقة للبيئة.

وأوضحت «BMW» أن النموذج الاختباري «BMW Vision M NEXT Vision»، يقدم مفهومين من أنماط القيادة، بداية مع مفهوم «EASE» الذي يضمن تحويل السيارة إلى مكان للاسترخاء والترفيه وترك مهام وأعباء القيادة للسيارة ذاتها، وصولاً إلى مفهوم «BOOST» الذي يتيح لعشاق السرعة تولي مهام القيادة بأنفسهم في تجربة توفّر الأداء الأفضل. وتتمتع السيارة الاختبارية، بخطوط تصميمية تمزج بين سيارات «BMW» الكلاسيكية والمعاصرة، مع خطوط مستلهمة من طراز «BMW Turbo» الأسطوري.

وتستند السيارة الاختبارية، في استخلاص قوتها البالغة 600 حصان، على نطاق المحركات الهجينة، المكونة من محرك وقود احتراقي رباعي الأسطوانات، مدعم بالتوربو، ويعمل بالتوازي مع محركين كهربائيين، لتضمن هذه القوة دفع السيارة للانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون ثلاث ثوانٍ، كما يمكن قيادة السيارة بالاعتماد حصراً على الطاقة الكهربائية النظيفة ولمسافة تبلغ 100 كيلومتر.