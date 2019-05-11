«بي إم دبليو» تكشف عن نسخة خاصة من سيارتها «إم 2»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة «بي إم دبليو» الألمانية النسخة الخاصة «إديشين هيريتاج» من سيارتها «إم 2 كومبيتشين»، وذلك تخليداً لذكرى السيارة الأسطورية «توربو 2002» التي تعد أول طراز ألماني يعتمد على نطاق شواحن التوربو.

وأشارت الشركة، إلا أن النسخة الخاصة «إم 2 كومبيتشين إديشين هيريتاج» تستلهم بعض ملامحها من السيارة التاريخية، فضلاً عن رقاقات طلاء بألوان فئة الأداء المتفوق «إم» على الجوانب ومكونات الإيروديناميكية في المقدمة.

كما حصلت النسخة الخاصة على العديد من التوقيعات باسم «إديشين هيريتاج» سواء على الجسم الخارجي، أو المقصورة الداخلية، بالإضافة إلى باقة من ألياف الكربون على شبكة المبرد ومبيت المرايا والناشر الخلفي.

وقدمت «بي إم دبليو» لسيارتها، خيار محرك التوربو المزدوج بسعة ثلاثة لترات، القادر على إنتاج قوة 410 أحصنة و550 نيوتن/‏‏متر من عزم الدوران الأقصى للمحرك، الكفيل بدفع السيارة إلى الانطلاق من حالة الثبات وبلوغ سرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 4.4 ثوانٍ، وذلك بالنسبة للنسخة المعتمدة على ناقل الحركة اليدوي، مقابل قدرتها بلوغ السرعة ذاتها في غضون 4.2 ثوانٍ بالنسبة للنسخة التي تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي مزدوج القابض المكون من سبع سرعات.