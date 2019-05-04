«تويوتا راف 4» الهجينة الكهربائية تقطع 1000 كيلومتر بخزان وقود ممتلئ

المصدر: جوني جبور - دبي

أفاد مدير الإدارة العامة في «الفطيم تويوتا»، مسعود عباسي، بأن «راف 4» الهجينة الكهربائية، باتت متاحة للمرة الأولى في أسواق الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن السيارة قادرة على قطع مسافة 1000 كيلومتر بخزان الوقود الممتلئ، وتبلغ سعته 55 لتراً، قبل أن تعاد تعبئته، ما يعادل أكثر من ثلاث رحلات ذهاباً وإياباً بين دبي وأبوظبي. وقال عباسي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «وصول سيارة (راف 4) ذات خيار المحرك الكهربائي الهجين (هايبرد) إلى أسواق المنطقة بصورة عامة، والإمارات على وجه التحديد، يمنح المتعاملين الباحثين عن مركبة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم وتتمتع بأداء قوي على الطرق الوعرة، خياراً اضافياً في ظل الحصول على كفاءة أعلى في توفير الوقود، ويمثل الأعلى في فئتها على الإطلاق».

وتابع: «يمكن لسيارة (راف 4) الهجينة الكهربائية، وفي ظل تشغيل مثالي، توفير ما يقارب 10 آلاف درهم سنوياً في تكاليف الوقود، إذا تمت مقارنتها بالنسخة التقليدية المزودة بمحرك الوقود الاحتراقي، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ساعات تشغيل السيارة في اليوم ومدة تشغيلها المثلى».

وأضاف عباسي: «منذ طرح السيارات الهجينة الكهربائية للمرة الأولى في الدولة عام 2008 وحتى يومنا الحالي، نجحنا في بيع 4000 مركبة هجينة كهربائية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نحو 340 ألف طن من ثاني أوكسيد الكربون وتوفير 90 مليون لتر من الوقود».

وطرحت «الفطيم موتور»، أخيراً، الجيل الرابع من سيارة «راف 4» في فئات أربع، ومن ضمنها وللمرة الأولى في الإمارات والشرق الأوسط، خيار النسخة الهجينة، إذ تتوافر السيارة مع ثلاث فئات، هي «جي إكس»، و«جي إكس آر»، و«أفينشير»، تعمل بمحرك وقود احتراقي مكون من أربع أسطوانات، بسعة 2.5 لتر، فيما تأتي الفئة الأخيرة «في إكس آر» بإصدار المحرك الهجين الكهربائي، المكون من محرك الوقود الاحتراقي ذاته بأربع أسطوانات وبسعة 2.5 لتر، والقادر على انتاج قوة قدرها 218 حصاناً وعزم أقصى يصل إلى 221 نيوتن/‏‏متر، مع عزم إضافي يبلغ 121 نيوتن/‏‏متر، يتم الحصول عليه من المحرك الكهربائي، ما يضمن تسارعاً أفضل، وكفاءة أعلى في توفير استهلاك الوقود في ظل معدل استهلاك يبلغ 22.2 كيلومتراً في اللتر الواحد من الوقود.

johni_jabbour@yahoo.com

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