بالصور: "بوغاتي" تكشف عن أغلى سيارة في العالم

المصدر: جوني جبور-دبي

كشفت شركة بوغاتي الفرنسية لصناعة السيارات السوبر رياضية، عن سيارة جديدة نجحت من خلالها في تحطيم الرقم القياسي العالمي لأغلى سيارة بيعت في العالم، بسعر تخطى حاجز 11 مليون دولار "40.37 مليون درهم" قبل إضافة الضرائب، وخصصت لمالك وحيد لم تكشف عن اسمه.

وعلى الرغم من عدم الكشف عن القيمة الحقيقة للسعر، إلا أن تخطيه حاجز الـ 11 مليون دولار، يكفل لسيارة بوغاتي تحطيم الرقم السابق الذي بلغ 9 ملايين جنيه إسترليني ودفعت ثمناً لطراز "رولز وريس-سوبيتايل" الذي تم تصنيعه العام الماضي لعميل واحد فقط في العالم.

ولم تصرح "بوغاتي" عن اسم المشتري لسيارتها الجديدة، إلا أنها أكدت أنه شخص شغوف بهذا النوع من السيارات النادرة وأكثرها قيمة.

وقال رئيس شركة "بوغاتي" ستيفان وينكيلمان، وفي تصريحات صحافية، إن: "السيارة ذات اللون الأسود، تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة، والجمال، والفخامة الفائقة، بعد أن تم صنع جسم السيارة من ألياف الكربون المطلي باللون الأسود اللامع، بجانب محرك قوي مكون من 16 أسطوانة ينتج قوة 1500 حصان".