«لورينزر» ترفع قوة «مرسيدس G» إلى 500 حصان

المصدر: جوني جبور - دبي

أدخلت شركة «لورينزر» الألمانية، جملة من التعديلات التقنية على سيارة «مرسيدس» الفئة «G»، لزيادة القوة الحصانية للنسخة المعدلة إلى 500 حصان، مقارنة بـ422 حصاناً التي ينتجها محرك النسخة القياسية من هذه السيارة.

وأشارت الشركة إلى أن جملة التعديلات التي أدخلتها على «مرسيدس G» شملت تعديل إلكترونيات محرك السيارة المكوّن من ثماني أسطوانات بسعة أربعة لترات، والمعزّز بالتوربو، ما أسهم في زيادة القوة الحصانية بنحو 78 حصاناً، والذي ترافق مع زيادة في العزم الأقصى للمحرك ليسجل في النسخة المعدلة 730 نيوتن/‏‏متر.

كما حصلت السيارة على نظام عادم رياضي مصنوع من الفولاذ الفاخر، الذي ترافق مع جملة من التعديلات على الهيكل الخارجي، بداية من شفرة مزدوجة أسفل المصد السفلي، وغطاء محرك ذي بنية رياضية، مع فتحة علوية في المقدمة، تسهم في تحسين تبريد المحرك، بجانب إسهامها على صعيد الإيروديناميكية الهوائية، وانتهاءً باستبدال شعار «مرسيدس» من على شبكة المقدمة، ووضع شعار شركة «لورينزر».

واقتصرت التعديلات الداخلية للسيارة، على توليفة فاخرة من الأخشاب وطلاءات الكربون، بجانب إضافة شعار «لورينزر» على دواسات الأقدام.